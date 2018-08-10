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Comer sem culpa

Aprenda a preparar boletes de ervilhas com hortelã

O chef Gustavo Corrêa te ensina essa receita deliciosa e funcional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 18:05

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 18:05

Boletes de ervilhas com hortelã Crédito: Reprodução
 
Ingredientes:
03 colheres de sopa de azeite
03 cebolas finamente picadas
01 colher de sopa de vinagre branco
700g de ervilhas descongeladas
01 maço de hortelãs (retire as folhas e rasgue)
01 dente de alho picado
01 ovo
Ingredientes (para o molho):
01 colher de sopa de hortelã rasgada
120g de cream cheese
01 colher de sopa de azeite
Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Numa panela, refogue em azeite a cebola até ficar translúcida. Acrescente o vinagre, cozinhe por mais dois minutos e retire do fogo. Bata as ervilhas no processador, mas cuidado, é preciso que elas estourem, sem que se transformem em pasta. Transfira para uma tigela e misture com as cebolas, a hortelã, o alho e o ovo. Tempere. Forre uma assadeira com papel-manteiga e molde a mistura em 16 boletes (cerca
de 60g cada), de 7 cm de diâmetro e 2 cm de espessura. Pré-aqueça o forno a 220ºC. Leve para assar por cerca de 15 minutos e sirva com o molho por cima ou separadamente
Propriedades funcionais:
As ervilhas fornecem nutrientes que são importantes para a manutenção da saúde óssea. São uma boa fonte da vitamina K, sendo que alguma dessa parte é convertida em K2, que ativa a osteocalcina, a maior proteína não colagénea dos ossos. As ervilhas também servem como uma boa fonte de ácido fólico e de vitamina B6. Esses dois nutrientes ajudam a reduzir o acúmulo de um subproduto metabólico chamado homocisteína, uma molécula perigosa que pode obstruir os níveis de colágeno, resultando numa má matriz óssea e osteoporose. O ácido fólico e a vitamina B6 são bons para a saúde cardiovascular. De fato, o ácido fólico é importante para a função cardiovascular. Isso sem falar que evita o cansaço e a lentidão. Já que elas fornecem nutrientes que ajudam a suportar as células produtoras de energia.

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