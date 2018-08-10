Aprenda a preparar boletes de ervilhas com hortelã

Numa panela, refogue em azeite a cebola até ficar translúcida. Acrescente o vinagre, cozinhe por mais dois minutos e retire do fogo. Bata as ervilhas no processador, mas cuidado, é preciso que elas estourem, sem que se transformem em pasta. Transfira para uma tigela e misture com as cebolas, a hortelã, o alho e o ovo. Tempere. Forre uma assadeira com papel-manteiga e molde a mistura em 16 boletes (cerca

As ervilhas fornecem nutrientes que são importantes para a manutenção da saúde óssea. São uma boa fonte da vitamina K, sendo que alguma dessa parte é convertida em K2, que ativa a osteocalcina, a maior proteína não colagénea dos ossos. As ervilhas também servem como uma boa fonte de ácido fólico e de vitamina B6. Esses dois nutrientes ajudam a reduzir o acúmulo de um subproduto metabólico chamado homocisteína, uma molécula perigosa que pode obstruir os níveis de colágeno, resultando numa má matriz óssea e osteoporose. O ácido fólico e a vitamina B6 são bons para a saúde cardiovascular. De fato, o ácido fólico é importante para a função cardiovascular. Isso sem falar que evita o cansaço e a lentidão. Já que elas fornecem nutrientes que ajudam a suportar as células produtoras de energia.