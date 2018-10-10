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Aprenda a lidar melhor quando o seu pet fica doente

Confira isso e muito mais com as dicas da nossa colunista Rachel Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 19:21

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 19:21

. Crédito: Unsplash
Diário de chloé
Quando a gente fica doente
Meu querido diário... Esta semana ando bem triste. É que minha amigata Frida está doente e ficou três dias internada. Ela já está em casa, mas não quer saber de comer a ração. Eu até entendo, fui me meter a comer a ração dela, que agora é renal, e saí vomitando pela casa (o negócio não é nada bom!). O jeito está sendo dar um patê reforçado a ela na seringa (são onze seringas no decorrer de 24 horas). Segundo a nossa veterinária, Frida já está velhinha e é comum, por conta da idade, os felinos terem problemas renais.
Os exames, principalmente a creatinina, apresentaram alterações consideráveis, mas, graças a Deus, a ultrassonografia deu tudo normal (o que, aliás, pela idade da Frida, é uma raridade). Ela já está com 14 anos, se essa idade fosse equivalente ao homem, teria 73. Também está tomando várias medicações e recebendo fluidoterapia subcutânea. Nesse tratamento, é injetado uma quantidade de soro debaixo da pele da Frida. Esse soro vai estimular seu corpinho a diminuir a concentração de creatinina (e outras substâncias nocivas) e manter a hidratação. Com tudo isso, nossas mamis estão de coração partido.
A gente até sabe que a vida tem um ciclo, e que uma hora os animais também envelhecem e precisam de cuidados. Por isso, minhas mamis dizem que é preciso ter muita consciência antes de adotar um animal de estimação (o que mais acontece é abandono de animais idosos, uma judiação!) Claro, uma pessoa que faz isso não merece nenhuma consideração. A gente passa uma vida dando alegrias, e quando a gente mais precisa, nos abandonam. Isso é muito triste. Que amor é esse? Voltando a Frida, estamos com fé que ela vai sair dessa e melhorar, pelo menos nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça, além de pedir muitas orações a todos vocês. Lambeijos.
Que tal levar esse amiguinho pra casa? Crédito: Divulgação
Me adota, vai
Oi, gente! Sou o Estopinha, peso sete quilos e estou à espera de uma família para encher de alegria. Já recebi as vacinas contra a raiva e a V10 e tenho castração garantida. Olha como eu sou lindo! Estou pronto para dar e receber muito amor. Só falta alguém vir me buscar. Gostou de mim? Quer me adotar? Então, entre em contato pelo e-mail [email protected].

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