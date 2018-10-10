Aprenda a lidar melhor quando o seu pet fica doente

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Diário de chloé

Quando a gente fica doente

Meu querido diário... Esta semana ando bem triste. É que minha amigata Frida está doente e ficou três dias internada. Ela já está em casa, mas não quer saber de comer a ração. Eu até entendo, fui me meter a comer a ração dela, que agora é renal, e saí vomitando pela casa (o negócio não é nada bom!). O jeito está sendo dar um patê reforçado a ela na seringa (são onze seringas no decorrer de 24 horas). Segundo a nossa veterinária, Frida já está velhinha e é comum, por conta da idade, os felinos terem problemas renais.

Os exames, principalmente a creatinina, apresentaram alterações consideráveis, mas, graças a Deus, a ultrassonografia deu tudo normal (o que, aliás, pela idade da Frida, é uma raridade). Ela já está com 14 anos, se essa idade fosse equivalente ao homem, teria 73. Também está tomando várias medicações e recebendo fluidoterapia subcutânea. Nesse tratamento, é injetado uma quantidade de soro debaixo da pele da Frida. Esse soro vai estimular seu corpinho a diminuir a concentração de creatinina (e outras substâncias nocivas) e manter a hidratação. Com tudo isso, nossas mamis estão de coração partido.

A gente até sabe que a vida tem um ciclo, e que uma hora os animais também envelhecem e precisam de cuidados. Por isso, minhas mamis dizem que é preciso ter muita consciência antes de adotar um animal de estimação (o que mais acontece é abandono de animais idosos, uma judiação!) Claro, uma pessoa que faz isso não merece nenhuma consideração. A gente passa uma vida dando alegrias, e quando a gente mais precisa, nos abandonam. Isso é muito triste. Que amor é esse? Voltando a Frida, estamos com fé que ela vai sair dessa e melhorar, pelo menos nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça, além de pedir muitas orações a todos vocês. Lambeijos.

Que tal levar esse amiguinho pra casa? Crédito: Divulgação

Me adota, vai