Comer sem culpa

Aprenda a fazer uma deliciosa paleta de cordeiro com especiarias

O chef Gustavo Corrêa é quem ensina essa receita deliciosa

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 19:55

Paleta de cordeiro com especiarias Crédito: Divulgação
 
Ingredientes:
01 paleta de cordeiro
1/2 xícara de azeite
1 xícara de vinho branco
1 colher de chá de cominho em pó
1 colher de sopa de canela em pó
1 colher de chá de coentro em pó
1 colher de chá de gengibre ralado
1 colher de sopa de mostarda em grãos
1 cebola picada
1 cenoura em rodelas
1 aipo picado
1 alho poró picado
2 dentes de alho
5 tomates em cubos
1 ramo de alecrim
1 ramo de tomilho
02 folhas de louro
Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Sobre o pernil, disponha todos em ingredientes e deixe marinando de um dia para o outro. Transfira apenas o marinado para uma panela funda em fogo alto deixe evaporar o álcool. Junte o pernil, cubra com água e em fogo baixo cozinhe lentamente por cerca 2h30. Retire o pernil quando a carne já estiver bem macia. Deixe o molho reduzir. Retire as folhas de louro e bata tudo no liquidificador. Regue ao servir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

