Comer sem culpa

Aprenda a fazer uma deliciosa carne de panela com vinho

A chef Sylvia Lis é quem ensina essa receita super fácil

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 10:54

Redação de A Gazeta

Carne de panela da chef Sylvia Lis Crédito: Matheus Woshington
Ingredientes:
800kg de pá bovina limpa e em cubos
Sal
200g de cebola branca picadinha
1 colher de sopa de alho picadinho
1 copo de vinho tinto
2 colheres de chá de tomilho
1 colher de chá de alecrim
Azeite
Modo de preparo:
Numa vasilha, polvilhe toda a carne com sal e deixe descansar por 5 minutos. Numa panela, coloque azeite e, em fogo alto, doure a carne toda. Acrescente a cebola e refogue até que fique transparente. Junte o alho e refogue mais. Acrescente o vinho e deixe que ferva. Junte as ervas e acrescente água para cobrir toda a carne. Deixe ferver até amaciar bem. Se desejar, pode cozinhar em panela de pressão. Sirva com polenta, purê de batata doce ou inglesa ou com massa.

