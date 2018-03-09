Aprenda a fazer um delicioso Tiramisù

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Ingredientes:

6 gemas

250g de queijo mascarpone ou de cream cheese

500g de creme de leite fresco

5 colheres (sopa) de açúcar

2 caixas de biscoito champanhe

4 claras

2 xícaras de chá de café forte

1 tablete de chocolate meio amargo ralado

Conhaque a gosto

Modo de preparo:

Na batedeira, bater as gemas com o açúcar até formar um creme claro. Reserve.

Separadamente, bater o creme de leite até virar um creme espesso. Reserve.

Em outra tigela, bater as claras em neve até ficaram bem firmes. Reserve.

Em uma tigela, mexer o mascarpone (ou cream cheese) e ir adicionando colheradas do creme de ovos aos poucos, misturando bem com uma espátula.

Misturar o creme de leite batido às claras em neve e incorporar essa mistura à mistura de mascarpone com os ovos.

Nesse estágio é importante usar uma espátula, e não a batedeira, para que a mistura não perca volume.

Montagem:

Misture o conhaque com o café ainda morno.

Passe o biscoito, um a um, no café, e vá arrumando-os em uma travessa, forrando o fundo e formando a primeira camada do tiramisù.

Espalhe metade do creme por cima dos biscoitos, formando uma camada espessa e uniforme.

Repita esse procedimento.

Repita este procedimento, criando mais uma camada de biscoito e outra de creme.

Polvilhe toda a superfície com chocolate em pó.

Cubra a travessa com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos quatro horas antes de servir.