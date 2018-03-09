Aprenda a fazer um delicioso Tiramisù

Ingredientes:
6 gemas
250g de queijo mascarpone ou de cream cheese
500g de creme de leite fresco
5 colheres (sopa) de açúcar
2 caixas de biscoito champanhe
4 claras
2 xícaras de chá de café forte
1 tablete de chocolate meio amargo ralado
Conhaque a gosto
Modo de preparo:
Na batedeira, bater as gemas com o açúcar até formar um creme claro. Reserve.
Separadamente, bater o creme de leite até virar um creme espesso. Reserve.
Em outra tigela, bater as claras em neve até ficaram bem firmes. Reserve.
Em uma tigela, mexer o mascarpone (ou cream cheese) e ir adicionando colheradas do creme de ovos aos poucos, misturando bem com uma espátula.
Misturar o creme de leite batido às claras em neve e incorporar essa mistura à mistura de mascarpone com os ovos.
Nesse estágio é importante usar uma espátula, e não a batedeira, para que a mistura não perca volume.
Montagem:
Misture o conhaque com o café ainda morno.
Passe o biscoito, um a um, no café, e vá arrumando-os em uma travessa, forrando o fundo e formando a primeira camada do tiramisù.
Espalhe metade do creme por cima dos biscoitos, formando uma camada espessa e uniforme.
Repita esse procedimento.
Repita este procedimento, criando mais uma camada de biscoito e outra de creme.
Polvilhe toda a superfície com chocolate em pó.
Cubra a travessa com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos quatro horas antes de servir.