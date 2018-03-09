Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer um delicioso Tiramisù

A Chef Cleuza Costa te ensina a fazer essa sobremesa clássica para adoçar o seu domingo

Publicado em 09 de Março de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 18:16
doce.jpg Crédito:
 
Ingredientes:
6 gemas
250g de queijo mascarpone ou de cream cheese
500g de creme de leite fresco
5 colheres (sopa) de açúcar
2 caixas de biscoito champanhe
4 claras
2 xícaras de chá de café forte
1 tablete de chocolate meio amargo ralado
Conhaque a gosto
Modo de preparo:
Na batedeira, bater as gemas com o açúcar até formar um creme claro. Reserve.
Separadamente, bater o creme de leite até virar um creme espesso. Reserve.
Em outra tigela, bater as claras em neve até ficaram bem firmes. Reserve.
Em uma tigela, mexer o mascarpone (ou cream cheese) e ir adicionando colheradas do creme de ovos aos poucos, misturando bem com uma espátula.
Misturar o creme de leite batido às claras em neve e incorporar essa mistura à mistura de mascarpone com os ovos.
Nesse estágio é importante usar uma espátula, e não a batedeira, para que a mistura não perca volume.
Montagem:
Misture o conhaque com o café ainda morno.
Passe o biscoito, um a um, no café, e vá arrumando-os em uma travessa, forrando o fundo e formando a primeira camada do tiramisù.
Espalhe metade do creme por cima dos biscoitos, formando uma camada espessa e uniforme.
Repita esse procedimento.
Repita este procedimento, criando mais uma camada de biscoito e outra de creme.
Polvilhe toda a superfície com chocolate em pó.
Cubra a travessa com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos quatro horas antes de servir.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados