Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer um delicioso Rigatoni alla papalina

O chef Juarez Campos ensina a preparar essa receita deliciosa e surpreendente

Publicado em 

19 jul 2019 às 19:15

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 19:15

. Crédito: Marcelle Louback
 
Ingredientes:
500g de rigatoni
100g de bacon picadinho
500 ml de creme de leite
1 xícara de ervilhas frescas
1/2 xícara de caldo de frango
1 colher de sopa de azeite
1 cebola média picadinha
2 dentes de alho picadinhos
1 colher de sopa de manteiga
100g de presunto de Parma em tirinhas
100g de cogumelos Paris laminados
2 colheres de sopa de cebolinha verde fina (ciboullete) picada
2 colheres de sopa de grana padano ralado
6 ovos caipira
1 colher de sopa de sálvia picada + 1 maço de folhas de sálvia frita
Lascas de grana padano
Modo de preparo:
Dourar o bacon na mistura manteiga e azeite.
Adicionar a cebola, o alho e o alho-poró e refogar bem.
Juntar os cogumelos e deixar murchar.
Adicionar o caldo de frango e deixar reduzir.
Juntar o creme de leite, o grana padano e a sálvia picada; deixar encorpar.
Adicionar as ervilhas e as tiras de Parma. Acertar o tempero.
Juntar a massa pré-cozida, a cebolinha e misturar.
Servir bem cremoso com 1 ovo frito de gema mole e lascas de grana padano e sálvia frita.
Se precisar, junte mais caldo de frango para acertar a cremosidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados