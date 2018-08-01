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Comer sem culpa

Aprenda a fazer um delicioso creme de couve-flor

Os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon te ensinam essa receita que tem um sabor surpreendente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 18:29

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 18:29

Creme de couve-flor Crédito: Vitor Jubini
 
Ingredientes (para a creme de couve-flor):
400g de couve-flor
Caldo de galinha
Sal
Pimenta
1/2 cebola
Alho
50 ml creme de leite
20g de manteiga
Modo de preparo:
Cortar a couve-flor em pedaços e lavar com água.
Em uma panela alta, colocar a couve-flor e cobrir com caldo. Deixar cozinhar bem.
Refogar a cebola e o alho, colocar a couve-flor já cozida, deixar ferver um pouco.
Bater em um liquidificador com o creme de leite e a manteiga.
Ajustar o sal.
Ingredientes (para as ervas):
1 colher de salsinha
1 colher de alecrim
1 colher de tomilho
Pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Picar as ervas bem fininhas e colocar em cima do creminho de couve-flor.

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