Aprenda a fazer um delicioso creme de couve-flor

Creme de couve-flor Crédito: Vitor Jubini





Ingredientes (para a creme de couve-flor):

400g de couve-flor

Caldo de galinha

Sal

Pimenta

1/2 cebola

Alho

50 ml creme de leite

20g de manteiga

Modo de preparo:

Cortar a couve-flor em pedaços e lavar com água.

Em uma panela alta, colocar a couve-flor e cobrir com caldo. Deixar cozinhar bem.

Refogar a cebola e o alho, colocar a couve-flor já cozida, deixar ferver um pouco.

Bater em um liquidificador com o creme de leite e a manteiga.

Ajustar o sal.

Ingredientes (para as ervas):

1 colher de salsinha

1 colher de alecrim

1 colher de tomilho

Pimenta-do-reino

Modo de preparo: