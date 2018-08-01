Aprenda a fazer um delicioso creme de couve-flor

Ingredientes (para a creme de couve-flor):
400g de couve-flor
Caldo de galinha
Sal
Pimenta
1/2 cebola
Alho
50 ml creme de leite
20g de manteiga
Modo de preparo:
Cortar a couve-flor em pedaços e lavar com água.
Em uma panela alta, colocar a couve-flor e cobrir com caldo. Deixar cozinhar bem.
Refogar a cebola e o alho, colocar a couve-flor já cozida, deixar ferver um pouco.
Bater em um liquidificador com o creme de leite e a manteiga.
Ajustar o sal.
Ingredientes (para as ervas):
1 colher de salsinha
1 colher de alecrim
1 colher de tomilho
Pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Picar as ervas bem fininhas e colocar em cima do creminho de couve-flor.