Aprenda a fazer um delicioso bacalhau assado à moda Della

Bacalhau assado à moda Della Crédito: olivier schochlin





Ingredientes:

1 kg de lombo de bacalhau dessalgado

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

5 batatas-inglesas

1 cebola roxa

1/2 maço de brócolis

1 cabeça de alho com casca

Azeitonas a gosto

Tomates-cereja a gosto

300 ml de azeite

Folhas de tomilho fresco

Sal

Modo de preparo:

Retire a pele do bacalhau, os espinhos e coloque-o imerso em água gelada por 2 horas para hidratar.

Retire o bacalhau da água e seque bem.

Corte as batatas, a cebola e os pimentões em rodelas.

Em um tabuleiro, faça uma caminha com as batatas, os pimentões, a cebola e os brócolis.

Salpique sal e arrume por cima o bacalhau, coloque os dentes de alho salpicados inteiros no meio, os ramos de tomilho e regue com todo azeite, leve ao forno já aquecido por 40 minutos.