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Comer sem culpa

Aprenda a fazer um delicioso bacalhau assado à moda Della

A chef Cleuza Costa preparou esta receita, e ensina para você se deliciar e comer sem culpa

Publicado em 

23 mai 2019 às 17:10

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 17:10

Bacalhau assado à moda Della Crédito: olivier schochlin
 
Ingredientes:
1 kg de lombo de bacalhau dessalgado
1 pimentão amarelo
1 pimentão vermelho
5 batatas-inglesas
1 cebola roxa
1/2 maço de brócolis
1 cabeça de alho com casca
Azeitonas a gosto
Tomates-cereja a gosto
300 ml de azeite
Folhas de tomilho fresco
Sal
Modo de preparo:
Retire a pele do bacalhau, os espinhos e coloque-o imerso em água gelada por 2 horas para hidratar.
Retire o bacalhau da água e seque bem.
Corte as batatas, a cebola e os pimentões em rodelas.
Em um tabuleiro, faça uma caminha com as batatas, os pimentões, a cebola e os brócolis.
Salpique sal e arrume por cima o bacalhau, coloque os dentes de alho salpicados inteiros no meio, os ramos de tomilho e regue com todo azeite, leve ao forno já aquecido por 40 minutos.
Retire do forno, acrescente as azeitonas e os tomatinhos-cereja em rodelas. Sirva com arroz de amêndoas.

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