Aprenda a fazer um delicioso bacalhau assado à moda Della

Ingredientes:
1 kg de lombo de bacalhau dessalgado
1 pimentão amarelo
1 pimentão vermelho
5 batatas-inglesas
1 cebola roxa
1/2 maço de brócolis
1 cabeça de alho com casca
Azeitonas a gosto
Tomates-cereja a gosto
300 ml de azeite
Folhas de tomilho fresco
Sal
Modo de preparo:
Retire a pele do bacalhau, os espinhos e coloque-o imerso em água gelada por 2 horas para hidratar.
Retire o bacalhau da água e seque bem.
Corte as batatas, a cebola e os pimentões em rodelas.
Em um tabuleiro, faça uma caminha com as batatas, os pimentões, a cebola e os brócolis.
Salpique sal e arrume por cima o bacalhau, coloque os dentes de alho salpicados inteiros no meio, os ramos de tomilho e regue com todo azeite, leve ao forno já aquecido por 40 minutos.
Retire do forno, acrescente as azeitonas e os tomatinhos-cereja em rodelas. Sirva com arroz de amêndoas.