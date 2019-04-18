Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer um bolo para adoçar (ainda mais) a sua Páscoa

A chef Sylvia Lis incrementa ainda mais o seu feriado com essa delícia

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 18:26

Publicado em 

18 abr 2019 às 18:26
Aprenda a fazer este delicioso bolo de Páscoa Crédito: Sylvia Lis
 
Ingredientes (massa):
1 xícara leite morno (não pode ser quente, só morno)
3 unidades de ovos
4 colheres de sopa de margarina
2 xícara de chá de açúcar
1 xícara de chá de chocolate
em pó
2 xícara de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento
em pó
2 a 3 colheres de sopa de chips de chocolate
Modo de preparo:
Bata bem todos os ingredientes da massa, exceto o fermento,
no liquidificador por aproximadamente 3 minutos.
Acrescente o fermento e bata por mais 15 segundos.
Junte os chips de chocolate e misture com colher.
Coloque em uma forma redonda untada e polvilhada com trigo.
Asse por cerca de 40 minutos em forno pré aquecido a 180 graus.
Espere que esfrie por alguns minutos e vire sobre o prato para servir e deixe que esfrie totalmente antes de colocar a cobertura.
Ingredientes (cobertura):
1 lata de leite condensado
2 colheres de sopa de margarina
7 colheres de sopa de chocolate em pó
50 ml de leite integral
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes numa panela e misture para dissolver o chocolate.
Leve ao fogo mexendo sempre. Quando levantar fervura, abaixe o fogo e deixe que engrosse até começar a soltar do fundo da panela.
Cubra o bolo já frio com a cobertura. Pode ser feito em tabuleiro ou forma de canudo.
Se desejar que escorra sobre o bolo, faça a cobertura mais rala. Depois de tudo frio, decore com coelhinhos ou ovinhos de Páscoa.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Páscoa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados