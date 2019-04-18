Aprenda a fazer um bolo para adoçar (ainda mais) a sua Páscoa

Ingredientes (massa):
1 xícara leite morno (não pode ser quente, só morno)
3 unidades de ovos
4 colheres de sopa de margarina
2 xícara de chá de açúcar
1 xícara de chá de chocolate
em pó
2 xícara de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento
em pó
2 a 3 colheres de sopa de chips de chocolate
Modo de preparo:
Bata bem todos os ingredientes da massa, exceto o fermento,
no liquidificador por aproximadamente 3 minutos.
Acrescente o fermento e bata por mais 15 segundos.
Junte os chips de chocolate e misture com colher.
Coloque em uma forma redonda untada e polvilhada com trigo.
Asse por cerca de 40 minutos em forno pré aquecido a 180 graus.
Espere que esfrie por alguns minutos e vire sobre o prato para servir e deixe que esfrie totalmente antes de colocar a cobertura.
Ingredientes (cobertura):
1 lata de leite condensado
2 colheres de sopa de margarina
7 colheres de sopa de chocolate em pó
50 ml de leite integral
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes numa panela e misture para dissolver o chocolate.
Leve ao fogo mexendo sempre. Quando levantar fervura, abaixe o fogo e deixe que engrosse até começar a soltar do fundo da panela.
Cubra o bolo já frio com a cobertura. Pode ser feito em tabuleiro ou forma de canudo.
Se desejar que escorra sobre o bolo, faça a cobertura mais rala. Depois de tudo frio, decore com coelhinhos ou ovinhos de Páscoa.