Aprenda a fazer tartare de salmão com abacate e brotos

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INGREDIENTES:

300g de salmão fresco filé

100g de abacate (não muito maduro)

1 limão siciliano

1 colher de café de mostarda em grãos

1 pimenta dedo-de-moça

Sal

Pimenta-do-reino

Azeite

Brotos variados (beterraba, mostarda e rúcula)

MODO DE PREPARO

Corte o filé de salmão e o abacate em cubinhos, coloque em um bowl. Retire a semente da pimenta dedo-de-moça e pique bem e acrescente.