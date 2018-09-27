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Aprenda a fazer tartare de salmão com abacate e brotos

A chef Cleuza Costa complementa o seu almoço de domingo com este prato delicioso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 16:42

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 16:42

. Crédito: Pixabay
INGREDIENTES: 
300g de salmão fresco filé
100g de abacate (não muito maduro)
1 limão siciliano
1 colher de café de mostarda em grãos
1 pimenta dedo-de-moça
Sal
Pimenta-do-reino
Azeite
Brotos variados (beterraba, mostarda e rúcula)
MODO DE PREPARO
Corte o filé de salmão e o abacate em cubinhos, coloque em um bowl. Retire a semente da pimenta dedo-de-moça e pique bem e acrescente.
Tempere com o suco do limão siciliano, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino, regue com azeite e coloque por cima os brotos. Sirva com torradas.

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