Aprenda a fazer: sanduíche e suco bronze saúde

Sanduíche e suco bronze são a pedida para o verão Crédito: Marina Monteiro





Sanduíche

Ingredientes:

2 xícaras e 1/2 de cream cheese

1/2 xícara de creme de leite

3/4 xícara

Azeite

Raspinhas de casca de 1 limão siciliano (de preferência)

1 xícara e 1/2 de folhas de agrião (ou rúcula)

1 beterraba assada

2 colheres de sopa folhas de hortelã

Mostarda de Dijon

18 fatias de pão integral ou outro da sua preferência

Modo de preparo:

Lave bem as beterrabas, coloque sobre papel alumínio, polvilhe com sal e regue com azeite, embrulhe individualmente e leve ao forno para assar até que esteja macia (cerca de 40 minutos).

Retire do forno, retire a casca, deixe esfriar e corte em cubinhos.

Misture o cream cheese, o creme de leite, as raspinhas de limão e um pouco de azeite para que tenha uma consistência cremosa.

Faça uma mistura de mostarda, hortelã e azeite, e junte as beterrabas. Misture bem.

Sobre uma fatia de pão, espalhe uma camada do creme do queijo e distribua o agrião por cima.

Passe uma camada fina do creme na outra fatia e coloque sobre o agrião

Repita uma camada mais generosa de creme e cubra com a beterraba. Espalhe uma camada bem fina do creme e feche o sanduíche

Embrulhe em papel alumínio e guarde na geladeira para que fique bem gelado.

Suco betacaroteno

Ingredientes:





1 xícara e 1/2 de cenoura picada

1 pedaço pequeno de gengibre sem a casca

suco de 1 limão siciliano

folhas de manjericão a gosto

2 copos de água

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador.