Aprenda a fazer: sanduíche e suco bronze saúde

Sanduíche
Ingredientes:
2 xícaras e 1/2 de cream cheese
1/2 xícara de creme de leite
3/4 xícara
Azeite
Raspinhas de casca de 1 limão siciliano (de preferência)
1 xícara e 1/2 de folhas de agrião (ou rúcula)
1 beterraba assada
2 colheres de sopa folhas de hortelã
Mostarda de Dijon
18 fatias de pão integral ou outro da sua preferência
Modo de preparo:
Lave bem as beterrabas, coloque sobre papel alumínio, polvilhe com sal e regue com azeite, embrulhe individualmente e leve ao forno para assar até que esteja macia (cerca de 40 minutos).
Retire do forno, retire a casca, deixe esfriar e corte em cubinhos.
Misture o cream cheese, o creme de leite, as raspinhas de limão e um pouco de azeite para que tenha uma consistência cremosa.
Faça uma mistura de mostarda, hortelã e azeite, e junte as beterrabas. Misture bem.
Sobre uma fatia de pão, espalhe uma camada do creme do queijo e distribua o agrião por cima.
Passe uma camada fina do creme na outra fatia e coloque sobre o agrião
Repita uma camada mais generosa de creme e cubra com a beterraba. Espalhe uma camada bem fina do creme e feche o sanduíche
Embrulhe em papel alumínio e guarde na geladeira para que fique bem gelado.
Suco betacaroteno
Ingredientes:
1 xícara e 1/2 de cenoura picada
1 pedaço pequeno de gengibre sem a casca
suco de 1 limão siciliano
folhas de manjericão a gosto
2 copos de água
Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador.
Se necessário, passe por peneira. Acrescente água e gelo a gosto.