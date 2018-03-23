Aprenda a fazer releituras da torta capixaba para a Páscoa

Tortinha Capixaba Ninho de Pupunha
A chef Sylvia Lis fez a Tortinha Capixaba Ninho de Pupunha. Fiz um ninho de espaguete de pupunha com a torta capixaba dentro, conta. Na tortinha ela usou os tradicionais elementos camarão, bacalhau, sururu e ovos. O prato é finalizado com tapenade de azeitonas. Confira a receita:
Ingredientes:
1kg de spaghetti de pupunha
100g de camarões pequenos
100g de bacalhau dessalgado em lascas
100g de mexilhões limpos
100g de siri ou caranguejo desfiado
3 c.s. de cebola picada
2 ramos de coentro bem picado
5 tomates picados em cubos pequenos sem pele e sem sementes
2 colheres de sopa de colorau
Azeite
4 ovos
1 vg de azeitonas pretas
3 dentes de alho espremidos
Cebolinha verde picada fininho
Azeite
Sal
Limão
Modo de preparo:
Tempere os frutos do mar com sal e limão.
Numa panela grande, esquente o azeite suficiente para refogar todos os ingredientes (prox. 1 xic. ) e acrescente o colorau deixe q solte a cor e junte as cebolas. Refogue até q as cebolas estejam transparentes. Acrescentes os tomates, o coentro e todos os demais ingredientes. Tempere com sal e cozinhe até q estejam todos macios e úmidos. Retire do fogo e coloque os frutos do mar num processador para triturá-los. Coloque-os num recipiente.
Na batedeira, bata os ovos muito bem e misture-os com os frutos do mar.
Salteie o palmito em azeite o suficiente para q se tornem maleáveis.
Unte forminhas com azeite e forre o fundo e as laterais com o palmito. No centro, coloque a massa de frutos do mar. Decore com 1 fatia de cebola e leve ao forno para assar.
Retire do forno e regue com azeite .
Tapenade: Pique bem miudo as azeitonas, junte o alho bem triturado, azeite , gotinhas de limão e as cebolinhas.
Montagem:
Coloque a tortinha no prato e decore com 1 raminho de coentro. Coloque a tapenade ao lado da tortinha de forma decorativa e polvilhe com a cebolinha.
Mariscada Capixaba com molho de coentro e azeite de urucum
Já a chef Arlete Nunes criou a mariscada capixaba com molho de coentro e azeite de urucum. Minha inspiração foi tirar de um prato clássico novas texturas, aromas e sabor, revela. Ela usou frutos do mar, ovo com gema mole, palmitos grelhados, tapenade de azeitona, camarão como destaque do prato e azeite de urucum para decorar. Confira a receita:
Ingredientes:
150g de tomate picado com pele e sem semente
90g Cebola picada
30g Alho picado
50 ml Azeite
30g Azeitona verde inteira
30 ml Limão
30g Coentro picado
30g Cebolinha verde picada
160g Palmito picado
100g Siri desfiado
100g Caranguejo desfiado
100g Camarão sete barbas
100g Ostra
100g Sururu
100g Bacalhau desfiado
3 unid ou 90g Ovos
Azeite de urucum a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto
Modo de Preparo:
Na panela de barro. Fazer um refogado com azeite cebola e alho e acrescenta o siri e caranguejo.
e fazer a mesma coisa com o camarão separadamente, retirando todo o caldo, deixando o mais seco possível.
Prepare um refogado com azeite, cebola, alho a crescente o bacalhau, e em seguida o sururu e a ostra que devem ser escaldados previamente, e espere até ganhar consistência e evaporar toda a água.
Junta-se, depois todos os componentes na mesma panela
Acrescente o tomate sem sementes cortado, o palmito uma parte do coentro e a cebolinha.
E está pronto!
Molho de coentro:
1 maço de coentro
30 ml de caldo de limão
½ xícara de água
½ xícara de azeite
Sal a gosto.
Modo de preparo:
É só misturar o caldo do limão o sal e o azeite, e o coentro picado e reserva na geladeira
Tapenage de azeitona
Ingredientes:
100 g de azeitona preta sem caroço
2 dentes de alho
5 colheres de sopa de Azeite
Suco de um limao.
Fazer tapenade é muito simples! Em primeiro lugar você deve picar as azeitonas, e os dentes de alho. Não precisa se esforçar em picar muito fino, porque no final você vai bater tudo no liquidificador ou processador.
Ovos
Cozinha por 3 minutos: neste tempo, a clara do ovo está endurecida e a gema estará densa e bem mole. Eu usei o de codorna.
Agora é só montar o prato
Colocar a mistura, o ovo, o tapenade de azeitona, decorar com molho de coentro e com azeite de urucum, cubos de palmito e folhinhas de coentro
150g Tomate picado com pele e sem semente
90g Cebola picada
30g Alho picado
50ml Azeite
30g Azeitona verde inteira
30ml Limão
30g Coentro picado
30g Cebolinha verde picada
160g Palmito picado
100g Siri desfiado
100g Caranguejo desfiado
100g Camarão sete barbas
100g Ostra
100g Sururu
100g Bacalhau desfiado
3 unidades ou 90g Ovos
Q\b. Azeite de urucum
Q\b Sal e pimenta-do-reino
Modo de Preparo:
Na panela de barro. Fazer um refogado com azeite cebola e alho e acrescenta o siri e caranguejo. E fazer a mesma coisa com o camarão separadamente, retirando todo o caldo, deixando o mais seco possível.
Prepare um refogado com azeite, cebola, alho a crescente o bacalhau, e em seguida o sururu e a ostra que devem ser escaldados previamente, e espere até ganhar consistência e evaporar toda a água.
Junta-se, depois todos os componentes na mesma panela
Acrescente o tomate sem sementes cortado, o palmito uma parte do coentro e a cebolinha. E está pronto!
Molho de coentro.
30 ml de caldo de limão
½ xícara de água
½ xícara de azeite
Sal a gosto.
É só misturar o caldo do limão o sal e o azeite, e o coentro picado e reserva na geladeira
Tapenage de azeitona
100 g de azeitona preta sem caroço
2 dentes de alho
5 colheres de sopa de Azeite
Suco de um limao
Fazer tapenade é muito simples! Em primeiro lugar você deve picar as azeitonas, e os dentes de alho. Não precisa se esforçar em picar muito fino, porque no final você vai bater tudo no liquidificador ou processador. Está pronto!