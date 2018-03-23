Aprenda a fazer releituras da torta capixaba para a Páscoa

Tortinha Capixaba Ninho de Pupunha

Tortinha Capixaba Ninho de Pupunha criação de Sylvia Lis Crédito: Ricardo Medeiros

A chef Sylvia Lis fez a Tortinha Capixaba Ninho de Pupunha. Fiz um ninho de espaguete de pupunha com a torta capixaba dentro, conta. Na tortinha ela usou os tradicionais elementos  camarão, bacalhau, sururu e ovos. O prato é finalizado com tapenade de azeitonas. Confira a receita:

Ingredientes:

1kg de spaghetti de pupunha

100g de camarões pequenos

100g de bacalhau dessalgado em lascas

100g de mexilhões limpos

100g de siri ou caranguejo desfiado

3 c.s. de cebola picada

2 ramos de coentro bem picado

5 tomates picados em cubos pequenos sem pele e sem sementes

2 colheres de sopa de colorau

Azeite

4 ovos

1 vg de azeitonas pretas

3 dentes de alho espremidos

Cebolinha verde picada fininho

Azeite

Sal

Limão

Modo de preparo:

Tempere os frutos do mar com sal e limão.

Numa panela grande, esquente o azeite suficiente para refogar todos os ingredientes (prox. 1 xic. ) e acrescente o colorau deixe q solte a cor e junte as cebolas. Refogue até q as cebolas estejam transparentes. Acrescentes os tomates, o coentro e todos os demais ingredientes. Tempere com sal e cozinhe até q estejam todos macios e úmidos. Retire do fogo e coloque os frutos do mar num processador para triturá-los. Coloque-os num recipiente.

Na batedeira, bata os ovos muito bem e misture-os com os frutos do mar.

Salteie o palmito em azeite o suficiente para q se tornem maleáveis.

Unte forminhas com azeite e forre o fundo e as laterais com o palmito. No centro, coloque a massa de frutos do mar. Decore com 1 fatia de cebola e leve ao forno para assar.

Retire do forno e regue com azeite .

Tapenade: Pique bem miudo as azeitonas, junte o alho bem triturado, azeite , gotinhas de limão e as cebolinhas.

Montagem:

Coloque a tortinha no prato e decore com 1 raminho de coentro. Coloque a tapenade ao lado da tortinha de forma decorativa e polvilhe com a cebolinha.

Mariscada Capixaba com molho de coentro e azeite de urucum

Já a chef Arlete Nunes criou a mariscada capixaba com molho de coentro e azeite de urucum. Minha inspiração foi tirar de um prato clássico novas texturas, aromas e sabor, revela. Ela usou frutos do mar, ovo com gema mole, palmitos grelhados, tapenade de azeitona, camarão  como destaque do prato  e azeite de urucum para decorar. Confira a receita:

Ingredientes:

150g de tomate picado com pele e sem semente

90g Cebola picada

30g Alho picado

50 ml Azeite

30g Azeitona verde inteira

30 ml Limão

30g Coentro picado

30g Cebolinha verde picada

160g Palmito picado

100g Siri desfiado

100g Caranguejo desfiado

100g Camarão sete barbas

100g Ostra

100g Sururu

100g Bacalhau desfiado

3 unid ou 90g Ovos

Azeite de urucum a gosto

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:

Na panela de barro. Fazer um refogado com azeite cebola e alho e acrescenta o siri e caranguejo.

e fazer a mesma coisa com o camarão separadamente, retirando todo o caldo, deixando o mais seco possível.

Prepare um refogado com azeite, cebola, alho a crescente o bacalhau, e em seguida o sururu e a ostra que devem ser escaldados previamente, e espere até ganhar consistência e evaporar toda a água.

Junta-se, depois todos os componentes na mesma panela

Acrescente o tomate sem sementes cortado, o palmito uma parte do coentro e a cebolinha.

E está pronto!

Molho de coentro:

1 maço de coentro

30 ml de caldo de limão

½ xícara de água

½ xícara de azeite

Sal a gosto.

Modo de preparo:

É só misturar o caldo do limão o sal e o azeite, e o coentro picado e reserva na geladeira

Tapenage de azeitona

Ingredientes:

100 g de azeitona preta sem caroço

2 dentes de alho

5 colheres de sopa de Azeite

Suco de um limao.

Fazer tapenade é muito simples! Em primeiro lugar você deve picar as azeitonas, e os dentes de alho. Não precisa se esforçar em picar muito fino, porque no final você vai bater tudo no liquidificador ou processador.

Ovos

Cozinha por 3 minutos: neste tempo, a clara do ovo está endurecida e a gema estará densa e bem mole. Eu usei o de codorna.

Agora é só montar o prato

Colocar a mistura, o ovo, o tapenade de azeitona, decorar com molho de coentro e com azeite de urucum, cubos de palmito e folhinhas de coentro

150g Tomate picado com pele e sem semente

90g Cebola picada

30g Alho picado

50ml Azeite

30g Azeitona verde inteira

30ml Limão

30g Coentro picado

30g Cebolinha verde picada

160g Palmito picado

100g Siri desfiado

100g Caranguejo desfiado

100g Camarão sete barbas

100g Ostra

100g Sururu

100g Bacalhau desfiado

3 unidades ou 90g Ovos

Q\b. Azeite de urucum

Q\b Sal e pimenta-do-reino

Modo de Preparo:

Na panela de barro. Fazer um refogado com azeite cebola e alho e acrescenta o siri e caranguejo. E fazer a mesma coisa com o camarão separadamente, retirando todo o caldo, deixando o mais seco possível.

Prepare um refogado com azeite, cebola, alho a crescente o bacalhau, e em seguida o sururu e a ostra que devem ser escaldados previamente, e espere até ganhar consistência e evaporar toda a água.

Junta-se, depois todos os componentes na mesma panela

Acrescente o tomate sem sementes cortado, o palmito uma parte do coentro e a cebolinha. E está pronto!

Molho de coentro.

30 ml de caldo de limão

½ xícara de água

½ xícara de azeite

Sal a gosto.

É só misturar o caldo do limão o sal e o azeite, e o coentro picado e reserva na geladeira

Tapenage de azeitona

100 g de azeitona preta sem caroço

2 dentes de alho

5 colheres de sopa de Azeite

Suco de um limao