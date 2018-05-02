Aprenda a fazer este delicioso rocambole de morango

Ingredientes (massa):
4 ovos
1 e 1/2 xícaras de açúcar
1 e 1/2 xícaras de trigo
1 colher chá de extrato de baunilha
1 colher de sopa de
fermento em pó
Modo de preparo:
Na batedeira, bata as claras em neve e acrescente as gemas uma a uma sempre batendo. Bata bem. Acrescente a baunilha e bata mais.
Numa vasilha, misture o trigo com o fermento.
Desligue a batedeira, acrescente a mistura de trigo e mexa delicadamente até que esteja uma massa lisa.
Derrame a massa sobre tabuleiro untado, forrado com papel manteiga e novamente untado. Nivele a massa cuidadosamente e leve ao forno para assar por 15 a 20 minutos.
Ingredientes (recheio):
1 receita de brigadeiro branco
Morangos picadinhos suficientes para cobrir a massa.
Modo de preparo:
Sobre a bancada, prepare uma folha de papel manteiga maior que o tabuleiro da massa. Coloque-a sobre um pano de prato e polvilhe-a com açúcar. Vire a massa assada sobre o papel manteiga e aguarde 10 minutos para que esfrie um pouco. Distribua os morangos sobre a massa começando pela borda mais comprida até quatro dedos da borda oposta. Cubra com o brigadeiro e nos quatro dedos próximos à borda passe uma camada mais fina.
Enrole com o papel. Modele apertando um pouco. Torça as bordas como um caramelo. Enrole em papel alumínio e gele por duas horas ou mais.
Desenrole, cubra com chantilly fresco e decore com morangos.