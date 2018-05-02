Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer este delicioso rocambole de morango

A tentação é criação da chef Sylvia Lis, que te ensina a fazer a sobremesa perfeita para agradar a todos da família

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Aprenda a fazer este delicioso rocambole de morango Crédito: Divulgação
Ingredientes (massa):
4 ovos
1 e 1/2 xícaras de açúcar
1 e 1/2 xícaras de trigo
1 colher chá de extrato de baunilha
1 colher de sopa de
fermento em pó
Modo de preparo:
Na batedeira, bata as claras em neve e acrescente as gemas uma a uma sempre batendo. Bata bem. Acrescente a baunilha e bata mais.
Numa vasilha, misture o trigo com o fermento.
Desligue a batedeira, acrescente a mistura de trigo e mexa delicadamente até que esteja uma massa lisa.
Derrame a massa sobre tabuleiro untado, forrado com papel manteiga e novamente untado. Nivele a massa cuidadosamente e leve ao forno para assar por 15 a 20 minutos.
Ingredientes (recheio):
1 receita de brigadeiro branco
Morangos picadinhos suficientes para cobrir a massa.
Modo de preparo:
Sobre a bancada, prepare uma folha de papel manteiga maior que o tabuleiro da massa. Coloque-a sobre um pano de prato e polvilhe-a com açúcar. Vire a massa assada sobre o papel manteiga e aguarde 10 minutos para que esfrie um pouco. Distribua os morangos sobre a massa começando pela borda mais comprida até quatro dedos da borda oposta. Cubra com o brigadeiro e nos quatro dedos próximos à borda passe uma camada mais fina.
Enrole com o papel. Modele apertando um pouco. Torça as bordas como um caramelo. Enrole em papel alumínio e gele por duas horas ou mais.
Desenrole, cubra com chantilly fresco e decore com morangos.
 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados