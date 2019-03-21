Aprenda a fazer este delicioso risoto primavera com frango e ervas

Risoto primavera com frango e ervas Crédito: Fernando Madeira

Ingredientes:

1/2 xícara de abobrinha verde cozida e em cubos

1/2 xícara de ervilhas frescas em cubos

1/2 xícara de cenoura cozida em cubos

1/2 xícara de brócolis cozido em cubos

1/2 xícara de couve-flor cozida em cubos

1/2 xícara de pimentão vermelho em cubos (opcional)

1/2 xícara de pimentão amarelo em cubos (opcional)

1 cebola média picada

4 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de vinho branco seco

320g de arroz arbóreo

1,5 litro de caldo de legumes

2 colheres de sopa de grana padano ralado

400g de filé de peito de frango em cubos médios e temperados com sal pimenta-do-reino e limão

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de folhas de alecrim e tomilho picadinhas

1 xícara de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

Doure o frango na metade do azeite. Junte metade da cebola e refogue.

Perfume com a metade do vinho e deixe evaporar.

Adicione o molho de tomates, as ervas e reserve.

Numa panela à parte, refogue a cebola na metade da manteiga e do azeite.

Junte o arroz e refogue alguns minutos. Adicione o restante do vinho e deixe evaporar.

Junte, aos poucos, o caldo de legumes fervente e mexa de vez em quando.

Depois de 10 minutos do início do cozimento, junte os legumes e continue a cozinhar até o arroz ficar al dente.

Desligue o fogo. Acrescente o frango, o grana padano e o restante da manteiga gelada. Misture e sirva.