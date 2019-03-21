Aprenda a fazer este delicioso risoto primavera com frango e ervas

Ingredientes:
1/2 xícara de abobrinha verde cozida e em cubos
1/2 xícara de ervilhas frescas em cubos
1/2 xícara de cenoura cozida em cubos
1/2 xícara de brócolis cozido em cubos
1/2 xícara de couve-flor cozida em cubos
1/2 xícara de pimentão vermelho em cubos (opcional)
1/2 xícara de pimentão amarelo em cubos (opcional)
1 cebola média picada
4 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de vinho branco seco
320g de arroz arbóreo
1,5 litro de caldo de legumes
2 colheres de sopa de grana padano ralado
400g de filé de peito de frango em cubos médios e temperados com sal pimenta-do-reino e limão
4 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de folhas de alecrim e tomilho picadinhas
1 xícara de molho de tomate
Sal e pimenta-do-reino a gosto.
Modo de preparo:
Doure o frango na metade do azeite. Junte metade da cebola e refogue.
Perfume com a metade do vinho e deixe evaporar.
Adicione o molho de tomates, as ervas e reserve.
Numa panela à parte, refogue a cebola na metade da manteiga e do azeite.
Junte o arroz e refogue alguns minutos. Adicione o restante do vinho e deixe evaporar.
Junte, aos poucos, o caldo de legumes fervente e mexa de vez em quando.
Depois de 10 minutos do início do cozimento, junte os legumes e continue a cozinhar até o arroz ficar al dente.
Desligue o fogo. Acrescente o frango, o grana padano e o restante da manteiga gelada. Misture e sirva.