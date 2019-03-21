Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer este delicioso risoto primavera com frango e ervas

A receita, bem colorida, é do chef Juarez Campos

Publicado em 

21 mar 2019 às 18:31

Publicado em 21 de Março de 2019 às 18:31

Risoto primavera com frango e ervas Crédito: Fernando Madeira
Ingredientes:
1/2 xícara de abobrinha verde cozida e em cubos
1/2 xícara de ervilhas frescas em cubos
1/2 xícara de cenoura cozida em cubos
1/2 xícara de brócolis cozido em cubos
1/2 xícara de couve-flor cozida em cubos
1/2 xícara de pimentão vermelho em cubos (opcional)
1/2 xícara de pimentão amarelo em cubos (opcional)
1 cebola média picada
4 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de vinho branco seco
320g de arroz arbóreo
1,5 litro de caldo de legumes
2 colheres de sopa de grana padano ralado
400g de filé de peito de frango em cubos médios e temperados com sal pimenta-do-reino e limão
4 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de folhas de alecrim e tomilho picadinhas
1 xícara de molho de tomate
Sal e pimenta-do-reino a gosto.
Modo de preparo:
Doure o frango na metade do azeite. Junte metade da cebola e refogue.
Perfume com a metade do vinho e deixe evaporar.
Adicione o molho de tomates, as ervas e reserve.
Numa panela à parte, refogue a cebola na metade da manteiga e do azeite.
Junte o arroz e refogue alguns minutos. Adicione o restante do vinho e deixe evaporar.
Junte, aos poucos, o caldo de legumes fervente e mexa de vez em quando.
Depois de 10 minutos do início do cozimento, junte os legumes e continue a cozinhar até o arroz ficar al dente.
Desligue o fogo. Acrescente o frango, o grana padano e o restante da manteiga gelada. Misture e sirva.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados