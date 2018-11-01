Aprenda a fazer este delicioso Espaguete de polvo Zero Carb

O polvo é excelente fonte de Omega 3. Além disso, atua como regenerador de células e músculos. Já o macarrão Konjac tem apenas 09 calorias em 100g e zero carboidratos. Também conhecido como Ito konnyaku ou shirataki, é feito a partir de um tubérculo, uma espécie de batata, que é proveniente da planta Konjac. Confira como fazer esta receita fácil, e que rende até três porções:
INGREDIENTES:
800g de polvo
2 cebolas
4 tomates
300ml de leite de coco
70ml de azeite de oliva
1 colher de sobremesa rasa de cúrcuma
20 folhas de manjericão salteadas
Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Colocar o polvo na panela de pressão e cobrir com água. Adicionar 1 cebola e três colheres de chá rasas de sal. Após levantar fervura, marcar 35 minutos de cozimento.
Em uma panela (preferencialmente de barro) refogue duas cebolas picadas no azeite. Adicione a cúrcuma. Assim que a cebola estiver translúcida, acrescente os tomates picados. Abaixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar lentamente.
Retire o polvo da panela de pressão e corte em pequenos pedaços.
Lave o espaguete Konjac em água corrente por 1 minuto.
Adicione o polvo à panela com tomate e cebolas. Adicione 1 concha da água de cozimento do polvo. Acrescente 150ml de leite de coco e sal a gosto.
Adicione o espaguete à panela e deixe cozinhar por 5 minutos.