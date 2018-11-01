Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer este delicioso Espaguete de polvo Zero Carb

O chef Gustavo Corrêa complementa sua mesa de domingo com essa receita especial

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 20:04

. Crédito: Divulgação
O polvo é excelente fonte de Omega 3. Além disso, atua como regenerador de células e músculos. Já o macarrão Konjac tem apenas 09 calorias em 100g e zero carboidratos. Também conhecido como Ito konnyaku ou shirataki, é feito a partir de um tubérculo, uma espécie de batata, que é proveniente da planta Konjac. Confira como fazer esta receita fácil, e que rende até três porções: 
INGREDIENTES:
800g de polvo
2 cebolas
4 tomates
300ml de leite de coco
70ml de azeite de oliva
1 colher de sobremesa rasa de cúrcuma
20 folhas de manjericão salteadas
Sal a gosto
MODO DE PREPARO: 
Colocar o polvo na panela de pressão e cobrir com água. Adicionar 1 cebola e três colheres de chá rasas de sal. Após levantar fervura, marcar 35 minutos de cozimento.
Em uma panela (preferencialmente de barro) refogue duas cebolas picadas no azeite. Adicione a cúrcuma. Assim que a cebola estiver translúcida, acrescente os tomates picados. Abaixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar lentamente.
Retire o polvo da panela de pressão e corte em pequenos pedaços.
Lave o espaguete Konjac em água corrente por 1 minuto.
Adicione o polvo à panela com tomate e cebolas. Adicione 1 concha da água de cozimento do polvo. Acrescente 150ml de leite de coco e sal a gosto.
Adicione o espaguete à panela e deixe cozinhar por 5 minutos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados