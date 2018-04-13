Aprenda a fazer este delicioso arroz doce festivo

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Ingredientes:

1 xícara de chá de arroz

1 xícara de chá de uvas-passas (preta e branca)

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de café de baunilha

4 gemas

1 pau de canela

1 lata de leite condensado

1 pitada de sal

Raspas de limão

Ingredientes (suspiro):

2 claras

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo:

Cozinhar o arroz com sal em 3 xícaras de água até secar.

Juntar o leite condensado mais duas vezes a quantidade da medida de água e as raspas de limão, a uva e a baunilha. Não deixe secar muito.

Bater as gemas com o açúcar até ficar bem branco. Juntar a manteiga e as uvas-passas e ponha sobre o arroz, misturando bem. Colocar em forma refratária.