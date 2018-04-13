Aprenda a fazer este delicioso arroz doce festivo

Ingredientes:
1 xícara de chá de arroz
1 xícara de chá de uvas-passas (preta e branca)
3 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de café de baunilha
4 gemas
1 pau de canela
1 lata de leite condensado
1 pitada de sal
Raspas de limão
Ingredientes (suspiro):
2 claras
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de chá de suco de limão
Modo de preparo:
Cozinhar o arroz com sal em 3 xícaras de água até secar.
Juntar o leite condensado mais duas vezes a quantidade da medida de água e as raspas de limão, a uva e a baunilha. Não deixe secar muito.
Bater as gemas com o açúcar até ficar bem branco. Juntar a manteiga e as uvas-passas e ponha sobre o arroz, misturando bem. Colocar em forma refratária.
Bater as claras em neve mais o suco de limão e o açúcar. Bater até ficar firme. Cobrir o arroz com o suspiro. Levar ao forno a 100 graus até dourar o suspiro.