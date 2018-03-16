Aprenda a fazer esta deliciosa tortinha musse de chocolate

tortinha_musse_de_chocolate.jpg Crédito:

Ingredientes:

300g de massa folhada laminada e congelada

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de manteiga em temperatura ambiente

2 ovos

1 tablete de chocolate meio amargo em pedaços de 200g

1 colher de chá de essência de baunilha

Acessórios:

Saco de confeiteiro com bico pitanga

14 formas de empada de

6,5 cm de diâmetro

Modo de preparo:

Retire o plástico da massa e enrole pelo lado mais estreito. Corte fatias de

1 cm de largura e aqueça o forno.

Coloque uma fatia em cada forma e abra-a com cuidado

Faça furos no fundo da massa com um garfo e leve ao forno por 20 minutos. Tire das formas e deixe esfriar

Bata o açúcar com a manteiga até formar uma creme bem leve.

Acrescente os ovos e bata por 5 minutos. Derreta o chocolate e junte à misture. Adicione a essência de baunilha.

Bata até ficar homogêneo e reserve na geladeira por uma hora até ficar firme.