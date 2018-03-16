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Comer sem culpa

Aprenda a fazer esta deliciosa tortinha musse de chocolate

A chef Sylvia Lis te ensina como fazer esta maravilhosa tortinha musse, perfeita e na medida certa para quem é apaixonado por chocolate

Publicado em 16 de Março de 2018 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 16:24
tortinha_musse_de_chocolate.jpg Crédito:
Ingredientes:
300g de massa folhada laminada e congelada
1 xícara de açúcar
1/2 xícara de manteiga em temperatura ambiente
2 ovos
1 tablete de chocolate meio amargo em pedaços de 200g
1 colher de chá de essência de baunilha
Acessórios:
Saco de confeiteiro com bico pitanga
14 formas de empada de
6,5 cm de diâmetro
Modo de preparo:
Retire o plástico da massa e enrole pelo lado mais estreito. Corte fatias de
1 cm de largura e aqueça o forno.
Coloque uma fatia em cada forma e abra-a com cuidado
Faça furos no fundo da massa com um garfo e leve ao forno por 20 minutos. Tire das formas e deixe esfriar
Bata o açúcar com a manteiga até formar uma creme bem leve.
Acrescente os ovos e bata por 5 minutos. Derreta o chocolate e junte à misture. Adicione a essência de baunilha.
Bata até ficar homogêneo e reserve na geladeira por uma hora até ficar firme.
Retire, coloque no saco de confeiteiro, recheie cada tortinha com a musse e sirva.

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