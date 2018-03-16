Aprenda a fazer esta deliciosa tortinha musse de chocolate

Ingredientes:
300g de massa folhada laminada e congelada
1 xícara de açúcar
1/2 xícara de manteiga em temperatura ambiente
2 ovos
1 tablete de chocolate meio amargo em pedaços de 200g
1 colher de chá de essência de baunilha
Acessórios:
Saco de confeiteiro com bico pitanga
14 formas de empada de
6,5 cm de diâmetro
Modo de preparo:
Retire o plástico da massa e enrole pelo lado mais estreito. Corte fatias de
1 cm de largura e aqueça o forno.
Coloque uma fatia em cada forma e abra-a com cuidado
Faça furos no fundo da massa com um garfo e leve ao forno por 20 minutos. Tire das formas e deixe esfriar
Bata o açúcar com a manteiga até formar uma creme bem leve.
Acrescente os ovos e bata por 5 minutos. Derreta o chocolate e junte à misture. Adicione a essência de baunilha.
Bata até ficar homogêneo e reserve na geladeira por uma hora até ficar firme.
Retire, coloque no saco de confeiteiro, recheie cada tortinha com a musse e sirva.