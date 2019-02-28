Aprenda a fazer esta deliciosa berinjela grelhada

Ingredientes:
2 berinjelas médias, cortadas
em fatias grossas
2 colheres de sopa de vinagre
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de café de sal
2 dentes de alho amassados
orégano a gosto
Ingredientes (molho):
2 tomates picados sem semente
1 cebola picada
1 colher de chá de azeite
2 colheres de sopa de alcaparras ou azeitonas
salsa picada a gosto
Modo de preparo:
Deixar as berinjelas de molho na água com vinagre por 20 minutos. Escorrer a água e besuntar com alho, azeite, sal e orégano. Grelhar em frigideira bem quente, dos dois lados. Para o molho, refogar a cebola no azeite, junte os tomates e alcaparras, deixe cozinhar por cinco minutos. Colocar em uma travessa e alternar as camadas de berinjela com o molho. Salpicar a salsa e o azeite. Servir quente ou fria.