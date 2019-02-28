Aprenda a fazer esta deliciosa berinjela grelhada

Deixar as berinjelas de molho na água com vinagre por 20 minutos. Escorrer a água e besuntar com alho, azeite, sal e orégano. Grelhar em frigideira bem quente, dos dois lados. Para o molho, refogar a cebola no azeite, junte os tomates e alcaparras, deixe cozinhar por cinco minutos. Colocar em uma travessa e alternar as camadas de berinjela com o molho. Salpicar a salsa e o azeite. Servir quente ou fria.