Comer sem culpa

Aprenda a fazer esse consomê de mandioquinha e bacon

A chef Cleuza Costa te ensina a fazer esta receita simples e ao mesmo tempo sofisticada, ideal para as noites de inverno

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 20:16
 
INGREDIENTES:
1 kg de mandioquinha (baroa)
300g de bacon (sem a pele)
3 folhas de sálvia
1 dente de alho
Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Coloque 1/5 litro de água para aquecer
com as folhas de sálvia e uma pitada de sal.
Cozinhe a mandioquinha nessa infusão, retire a folha de sálvia e coloque no processador com o caldo. Reserve.
Corte em cubos pequenos o bacon e frite bem em uma panela, e deixe escorrer.
Na mesma panela, frite o dente de alho e acrescente o creme de mandioquinha batido. Deixe ferver e acerte o tempero.
Salpique o bacon crocante na hora de servir. Finalize com um fio de azeite trufado ou lâminas de tartufo.
Rendimento:
8 a 10 porções
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 16,50
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

