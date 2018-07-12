Aprenda a fazer esse consomê de mandioquinha e bacon

INGREDIENTES:
1 kg de mandioquinha (baroa)
300g de bacon (sem a pele)
3 folhas de sálvia
1 dente de alho
Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Coloque 1/5 litro de água para aquecer
com as folhas de sálvia e uma pitada de sal.
Cozinhe a mandioquinha nessa infusão, retire a folha de sálvia e coloque no processador com o caldo. Reserve.
Corte em cubos pequenos o bacon e frite bem em uma panela, e deixe escorrer.
Na mesma panela, frite o dente de alho e acrescente o creme de mandioquinha batido. Deixe ferver e acerte o tempero.
Salpique o bacon crocante na hora de servir. Finalize com um fio de azeite trufado ou lâminas de tartufo.
Rendimento:
8 a 10 porções
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 16,50