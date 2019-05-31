Aprenda a fazer: briochinhos americanos choc chip

Ingredientes:
3/4 de xícara de chá de água morna
30g fermento para pão
100g açúcar
2 ovos inteiros
1/2 xícara de chá de manteiga ou óleo
1 colher de chá de sal
500g farinha de trigo
Modo de preparo:
Numa bacia, dissolva o fermento na água e espere 5 minutos.
Junte os demais ingredientes, exceto o trigo. Misture tudo muito bem e unte a farinha de trigo.
Enfarinhe a bancada, e trabalhe a massa. Se necessário, acrescente um pouco mais de trigo e amasse
Divida a massa, faça um rolinho comprido e enrole como um caracol.
Coloque em forminhas untadas com óleo. Pincele com gema de ovo e leve ao forno a 180 graus para que assem e dourem.
Para briochinhos de chocolate, abrir cada pedaço e espalhar chips de chocolate.
Enrolar como rocambole depois fazer o caracol e colocar nas forminhas.
Servir com geleia ou patê.