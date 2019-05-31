Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Aprenda a fazer: briochinhos americanos choc chip

Confira a receita da chef Sylvia Lis

Publicado em 

31 mai 2019 às 18:01

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 18:01

. Crédito: Sylvia Lis
 
Ingredientes:
3/4 de xícara de chá de água morna
30g fermento para pão
100g açúcar
2 ovos inteiros
1/2 xícara de chá de manteiga ou óleo
1 colher de chá de sal
500g farinha de trigo
Modo de preparo:
Numa bacia, dissolva o fermento na água e espere 5 minutos.
Junte os demais ingredientes, exceto o trigo. Misture tudo muito bem e unte a farinha de trigo.
Enfarinhe a bancada, e trabalhe a massa. Se necessário, acrescente um pouco mais de trigo e amasse
Divida a massa, faça um rolinho comprido e enrole como um caracol.
Coloque em forminhas untadas com óleo. Pincele com gema de ovo e leve ao forno a 180 graus para que assem e dourem.
Para briochinhos de chocolate, abrir cada pedaço e espalhar chips de chocolate.
Enrolar como rocambole depois fazer o caracol e colocar nas forminhas.
Servir com geleia ou patê.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados