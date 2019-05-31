Aprenda a fazer: briochinhos americanos choc chip

. Crédito: Sylvia Lis





Ingredientes:

3/4 de xícara de chá de água morna

30g fermento para pão

100g açúcar

2 ovos inteiros

1/2 xícara de chá de manteiga ou óleo

1 colher de chá de sal

500g farinha de trigo

Modo de preparo:

Numa bacia, dissolva o fermento na água e espere 5 minutos.

Junte os demais ingredientes, exceto o trigo. Misture tudo muito bem e unte a farinha de trigo.

Enfarinhe a bancada, e trabalhe a massa. Se necessário, acrescente um pouco mais de trigo e amasse

Divida a massa, faça um rolinho comprido e enrole como um caracol.

Coloque em forminhas untadas com óleo. Pincele com gema de ovo e leve ao forno a 180 graus para que assem e dourem.

Para briochinhos de chocolate, abrir cada pedaço e espalhar chips de chocolate.

Enrolar como rocambole depois fazer o caracol e colocar nas forminhas.