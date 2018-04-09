Aposte nas flores naturais para decorar sua casa no outono

Amor perfeito Crédito: Divulgação/ Esalflores

A beleza e elegância de um espaço, depende diretamente da escolha dos elementos que vão compor o ambiente, e o uso de plantas naturais na decoração é uma ótima opção para dar vida e personalidade ás residências. Mas para manter um jardim vivo e plantas floridas independente da variação climática, é preciso estar atento as flores ideais de cada estação.

Com a chegada do outono o ideal é escolher espécies mais resistentes às mudanças de temperatura características desta estação. Além disso, cuidados especiais com a terra podem garantir um outono florido e exuberante. Segundo Marcelo Muller, biólogo da Esalflores, as flores boca-de-leão e a amor-perfeito são adequadas para os dias mais frios, mas não dispensam os cuidados indicados a todas as outras espécies. Independentemente do clima, é importante corrigir o solo duas vezes por ano, especialmente antes da chegada das baixas temperaturas, realizando adubação para que as plantas estejam fortalecidas, explica o profissional.

Begônia Crédito: Divulgação/ Esalflores

A begônia, flor classificada como perene (ou seja, possui um ciclo de vida permanente), é outra espécie indicada por se adaptar muito bem às variações climáticas comuns das estações. Em casos de geada, frequentes na região Sul do Brasil, é importante evitar o contato direto das plantas com o gelo, se possível, mas a manutenção da adubação auxilia para que cheguem exuberantes à primavera, detalha o especialista.