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Decoração

Aposte nas flores naturais para decorar sua casa no outono

Para deixar sua casa com a cara da estação, o especialista Marcelo Muller indica algumas plantas da estação e os cuidados para mantê-las

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 16:44
Amor perfeito Crédito: Divulgação/ Esalflores
A beleza e elegância de um espaço, depende diretamente da escolha dos elementos que vão compor o ambiente, e o uso de plantas naturais na decoração é uma ótima opção para dar vida e personalidade ás residências. Mas para manter um jardim vivo e plantas floridas independente da variação climática, é preciso estar atento as flores ideais de cada estação.
Com a chegada do outono o ideal é escolher espécies mais resistentes às mudanças de temperatura características desta estação. Além disso, cuidados especiais com a terra podem garantir um outono florido e exuberante. Segundo Marcelo Muller, biólogo da Esalflores, as flores boca-de-leão e a amor-perfeito são adequadas para os dias mais frios, mas não dispensam os cuidados indicados a todas as outras espécies. Independentemente do clima, é importante corrigir o solo duas vezes por ano, especialmente antes da chegada das baixas temperaturas, realizando adubação para que as plantas estejam fortalecidas, explica o profissional.
Begônia Crédito: Divulgação/ Esalflores
A begônia, flor classificada como perene (ou seja, possui um ciclo de vida permanente), é outra espécie indicada por se adaptar muito bem às variações climáticas comuns das estações. Em casos de geada, frequentes na região Sul do Brasil, é importante evitar o contato direto das plantas com o gelo, se possível, mas a manutenção da adubação auxilia para que cheguem exuberantes à primavera, detalha o especialista.
Por haver mudanças constantes de clima durante o outono, com dias de sol e até aumento na temperatura, é essencial regar as plantas duas vezes ao dia, sendo no começo da manhã e no final da tarde os períodos mais indicados. É bom prestar atenção na umidade da terra antes de molhá-la, pois essas estações também trazem dias úmidos e a terra pode não estar muito seca, completa Muller.

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