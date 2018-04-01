Aplicativos viram a 'tabelinha moderna'

Mulheres que querem parar de tomar a pílula anticoncepcional, mas têm medo de engravidar, encontraram uma alternativa na tecnologia. Os aplicativos de celular viraram uma espécie de tabelinha virtual. Mas será que são um método seguro?
Para o ginecologista Fabio Leal, os apps são sim uma boa opção para a mulherada que decide se livrar dos comprimidos. É como uma tabelinha aperfeiçoada. Basta registrar as menstruações direitinho que ele informa sobre o período fértil, que é quando a mulher deve usar um preservativo durante a relação sexual para evitar a gravidez, comenta ele.
Muitas pacientes, diz Leal, se dão bem com o uso dos apps. Elas não querem pílulas por vários fatores: tem o problema do esquecimento e os efeitos colaterais. E se fazem tabelinha, podem se esquecer de fazer as anotações também. Por isso os aplicativos funcionam bem. Sem falar que não têm custo.
Os aplicativos, basicamente, oferecem um calendário menstrual para ajudar no controle do ciclo. E têm várias funções: alguns emitem notificações quando a mulher está mais ou menos fértil ou quando a menstruação está por vir.
Escolha
A empresária Bruna Sales, 33 anos, encontrou no aplicativo FLO seu aliado para evitar uma gravidez indesejada. Passei mais de 20 anos tomando pílula e resolvi parar por conta própria. Foi a melhor escolha que fiz, e o aplicativo me auxilia muito. No início, fiquei receosa de usar. Demora um pouquinho para entender como funciona, aprender todas as funções. Mas já estou usando há praticamente um ano e gosto muito.
A ginecologista Brunella Cesconetto Grillo lembra, no entanto, que essas ferramentas não são consideradas um método contraceptivo. Acho que eles são uma opção arriscadíssima, já que a taxa de falha é enorme. Não dá para confiar. Não recomendo se o objetivo é prevenir uma gravidez, ressalta.
Segundo a médica, nem todo ciclo menstrual é regular. Sem falar que há vários fatores externos que podem interferir no ciclo, como questões emocionais, atividade física, emagrecimento súbito, estresse, luto, uso de medicação psiquiátrica...
Para Brunella, há outras alternativas mais eficazes para quem não quer engravidar. Existem inúmeros métodos de barreira. A escolha é muito individualizada e deve ser feita sob orientação médica.
Bruna sabe que o aplicativo que escolheu pode não ter exato às vezes. Uma vez, ele falhou em um ou dois dias. Mesmo assim, acho que vale a pena. Estou me conhecendo mais por meio dele. Sinto que vou ovular, abro o aplicativo e confirmo. Além disso, consigo saber quando vou ficar menstruada e posso programar minha atividades.
APPS e outros métodos
Flo
Além de fazer o monitoramento do ciclo menstrual, o aplicativo, que é gratuito, permite que a usuária acrescente informações sobre o sono, as atividade físicas no período, até a quantidade de água consumida. É possível receber lembretes sobre a chegada da menstruação
Love Cycles
Com um visual leve, é um rastreador do ciclo menstrual. Além de oferecer lembretes a respeito do ciclo, permite que a mulher registre sintomas, sentimentos, peso, temperatura e relações sexuais. Pode até prever o humor ao longo do mês. Ou seja, sinaliza os dias de TPM
Clue
O aplicativo divide o ciclo menstrual em dias férteis, dias de menstruação e dias de TPM, em um gráfico simplificado. A usuária também pode registrar suas emoções, como foi o fluxo menstrual, aparência do cabelo e da pele.
E os outros métodos?
Tabelinha
É um método comportamental que permite que a mulher calcule seu dia fértil, ou seja, o dia da ovulação. Pode gerar falhas se o ciclo menstrual é desregulado
Método Billings
Com ajuda de um instrutor capacitado, a mulher aprende a conhecer seu organismo e seu ciclo menstrual e consegue detectar seu período fértil a partir da observação de suas secreções e da textura da vagina
Coito interrompido
É quando se interrompe a penetração antes da ejaculação. O índice de eficácia é baixo
Camisinha, DIU, diafragma
Para a mulher que não quer uso de hormônio para barrar a gravidez, há vários métodos reconhecidamente eficientes. Basta escolher, com seu ginecologista, um que atenda suas expectativas e condições fisiológicas