Aplicativos viram a 'tabelinha moderna'

Mulheres que querem parar de tomar a pílula anticoncepcional, mas têm medo de engravidar, encontraram uma alternativa na tecnologia. Os aplicativos de celular viraram uma espécie de tabelinha virtual. Mas será que são um método seguro?

Para o ginecologista Fabio Leal, os apps são sim uma boa opção para a mulherada que decide se livrar dos comprimidos. É como uma tabelinha aperfeiçoada. Basta registrar as menstruações direitinho que ele informa sobre o período fértil, que é quando a mulher deve usar um preservativo durante a relação sexual para evitar a gravidez, comenta ele.

Muitas pacientes, diz Leal, se dão bem com o uso dos apps. Elas não querem pílulas por vários fatores: tem o problema do esquecimento e os efeitos colaterais. E se fazem tabelinha, podem se esquecer de fazer as anotações também. Por isso os aplicativos funcionam bem. Sem falar que não têm custo.

Bruna Sales, usa aplicativo para controlar o fluxo menstrual Crédito: Vitor Jubini

Os aplicativos, basicamente, oferecem um calendário menstrual para ajudar no controle do ciclo. E têm várias funções: alguns emitem notificações quando a mulher está mais ou menos fértil ou quando a menstruação está por vir.

Escolha

A empresária Bruna Sales, 33 anos, encontrou no aplicativo FLO seu aliado para evitar uma gravidez indesejada. Passei mais de 20 anos tomando pílula e resolvi parar por conta própria. Foi a melhor escolha que fiz, e o aplicativo me auxilia muito. No início, fiquei receosa de usar. Demora um pouquinho para entender como funciona, aprender todas as funções. Mas já estou usando há praticamente um ano e gosto muito.

A ginecologista Brunella Cesconetto Grillo lembra, no entanto, que essas ferramentas não são consideradas um método contraceptivo. Acho que eles são uma opção arriscadíssima, já que a taxa de falha é enorme. Não dá para confiar. Não recomendo se o objetivo é prevenir uma gravidez, ressalta.

Segundo a médica, nem todo ciclo menstrual é regular. Sem falar que há vários fatores externos que podem interferir no ciclo, como questões emocionais, atividade física, emagrecimento súbito, estresse, luto, uso de medicação psiquiátrica...

Para Brunella, há outras alternativas mais eficazes para quem não quer engravidar. Existem inúmeros métodos de barreira. A escolha é muito individualizada e deve ser feita sob orientação médica.

Bruna sabe que o aplicativo que escolheu pode não ter exato às vezes. Uma vez, ele falhou em um ou dois dias. Mesmo assim, acho que vale a pena. Estou me conhecendo mais por meio dele. Sinto que vou ovular, abro o aplicativo e confirmo. Além disso, consigo saber quando vou ficar menstruada e posso programar minha atividades.

APPS e outros métodos

Flo

Além de fazer o monitoramento do ciclo menstrual, o aplicativo, que é gratuito, permite que a usuária acrescente informações sobre o sono, as atividade físicas no período, até a quantidade de água consumida. É possível receber lembretes sobre a chegada da menstruação

Love Cycles

Com um visual leve, é um rastreador do ciclo menstrual. Além de oferecer lembretes a respeito do ciclo, permite que a mulher registre sintomas, sentimentos, peso, temperatura e relações sexuais. Pode até prever o humor ao longo do mês. Ou seja, sinaliza os dias de TPM

Clue

O aplicativo divide o ciclo menstrual em dias férteis, dias de menstruação e dias de TPM, em um gráfico simplificado. A usuária também pode registrar suas emoções, como foi o fluxo menstrual, aparência do cabelo e da pele.

E os outros métodos?

Tabelinha

É um método comportamental que permite que a mulher calcule seu dia fértil, ou seja, o dia da ovulação. Pode gerar falhas se o ciclo menstrual é desregulado

Método Billings

Com ajuda de um instrutor capacitado, a mulher aprende a conhecer seu organismo e seu ciclo menstrual e consegue detectar seu período fértil a partir da observação de suas secreções e da textura da vagina

Coito interrompido

É quando se interrompe a penetração antes da ejaculação. O índice de eficácia é baixo

Camisinha, DIU, diafragma