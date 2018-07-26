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Suspensão

Anvisa suspende venda e uso de lote de remédio para esquizofrenia

A empresa comunicou recolhimento voluntário do medicamento após constatar que drágeas de 100 mg do Melleril foram embaladas erroneamente nos cartuchos de drágeas de 25 mg do mesmo produto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 16:28

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 16:28

Remédio Crédito: Pixabay
Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial da União suspende a distribuição, a comercialização e o uso do lote 0000045 (Val Out/2019) do medicamento Melleril (cloridrato de tioridazina), drágeas 25mg e 100 mg, registrado pela empresa Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda.
De acordo com a publicação, a empresa comunicou recolhimento voluntário do medicamento após constatar que drágeas de 100 mg do Melleril foram embaladas erroneamente nos cartuchos de drágeas de 25 mg do mesmo produto.
A resolução entra em vigor nesta quinta (26).

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