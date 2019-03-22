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Abrindo Baú

Ana Clara de Assis abre seu baú para a Revista.AG

A designer floral contou mais sobre sua vida, trajetória e ainda numerou seus objetos favoritos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 mar 2019 às 16:48

Publicado em 22 de Março de 2019 às 16:48

Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
A mineira Ana Clara de Assis Soares conhece bem o nosso Estado. “Quando criança vínhamos sempre passar férias no Espírito Santo e hoje não consigo me imaginar morando longe do mar”, conta ela, que escolheu morar aqui desde 1996. A bióloga hoje é uma designer floral de sucesso, que faz arranjos para festas e eventos da cidade. “Antes de me tornar designer floral, dei aula de inglês e trabalhei na parte administrativa de uma empresa na área de construção civil. Mas sempre senti falta de explorar mais o meu lado criativo e estar diariamente em contato com a natureza. Comecei a trabalhar criando arranjos, depois buquês para o Dia das Mães e acabei me encontrando na arte floral”, conta ela, que fez curso em Holambra, a capital nacional das flores e referência em arte floral no Brasil. Ana criou o Alecrim Ateliê Botânico, em Vitória, onde trabalha principalmente com eventos menores e mais intimistas. “Adoro esse clima aconchegante e familiar que esses eventos possuem”. Apaixonada pelo universo em que atua, quando não está trabalhando, ela gosta mesmo é de viajar. “Gosto muito de conhecer novos lugares, novas culturas e vivenciar novas experiências”.
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Lembrança de viagem
Um amuleto de porta que comprei no Grand Bazar quando estive na Turquia. Adoro artesanato local e sempre que posso gosto de trazer uma lembrança dos lugares que visito.
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Guardo com carinho
O conjunto de matrioscas que ganhei da minha mãe. Sempre que vemos as bonequinhas em algum lugar, é impossível não nos lembrarmos uma da outra.
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Não dou, não vendo e não troco
Meus livros de arte floral e plantas. Sempre que posso releio e vejo se consigo aplicar de alguma forma nova o que já havia visto antes.
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Não saio sem
O cordão com um “hamsa”. Desde o dia que comprei, não tiro do pescoço. Para mim, simboliza proteção e espiritualidade.
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Presente inesquecível
Um buda que uma amiga trouxe de viagem. Tenho um carinho tão especial pela peça que ela fica no meu quarto, no cantinho onde eu coloco o livro que estou lendo e as flores da semana.
Abrindo o baú Crédito: carlos alberto silva
Não vivo sem
Minha agenda. Além de gostar de escrever meus compromissos no papel, tenho-a sempre ela à mão para anotar uma frase interessante ou algo que me chame atenção.

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