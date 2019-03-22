Ana Clara de Assis abre seu baú para a Revista.AG

A mineira Ana Clara de Assis Soares conhece bem o nosso Estado. “Quando criança vínhamos sempre passar férias no Espírito Santo e hoje não consigo me imaginar morando longe do mar”, conta ela, que escolheu morar aqui desde 1996. A bióloga hoje é uma designer floral de sucesso, que faz arranjos para festas e eventos da cidade. “Antes de me tornar designer floral, dei aula de inglês e trabalhei na parte administrativa de uma empresa na área de construção civil. Mas sempre senti falta de explorar mais o meu lado criativo e estar diariamente em contato com a natureza. Comecei a trabalhar criando arranjos, depois buquês para o Dia das Mães e acabei me encontrando na arte floral”, conta ela, que fez curso em Holambra, a capital nacional das flores e referência em arte floral no Brasil. Ana criou o Alecrim Ateliê Botânico, em Vitória, onde trabalha principalmente com eventos menores e mais intimistas. “Adoro esse clima aconchegante e familiar que esses eventos possuem”. Apaixonada pelo universo em que atua, quando não está trabalhando, ela gosta mesmo é de viajar. “Gosto muito de conhecer novos lugares, novas culturas e vivenciar novas experiências”.
Lembrança de viagem
Um amuleto de porta que comprei no Grand Bazar quando estive na Turquia. Adoro artesanato local e sempre que posso gosto de trazer uma lembrança dos lugares que visito.
Guardo com carinho
O conjunto de matrioscas que ganhei da minha mãe. Sempre que vemos as bonequinhas em algum lugar, é impossível não nos lembrarmos uma da outra.
Não dou, não vendo e não troco
Meus livros de arte floral e plantas. Sempre que posso releio e vejo se consigo aplicar de alguma forma nova o que já havia visto antes.
Não saio sem
O cordão com um “hamsa”. Desde o dia que comprei, não tiro do pescoço. Para mim, simboliza proteção e espiritualidade.
Presente inesquecível
Um buda que uma amiga trouxe de viagem. Tenho um carinho tão especial pela peça que ela fica no meu quarto, no cantinho onde eu coloco o livro que estou lendo e as flores da semana.
Não vivo sem
Minha agenda. Além de gostar de escrever meus compromissos no papel, tenho-a sempre ela à mão para anotar uma frase interessante ou algo que me chame atenção.