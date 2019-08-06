Amaro Lima abre seu baú para a Revista.Ag

Capixaba da gema, o músico Amaro Lima, 40 anos, traz como herança de família o gosto pela arte e cultura do Espírito Santo. Ex-integrante da banda Manimal, ele foi um dos responsáveis por levar elementos da nossa música para fora do Brasil. “Essa minha paixão pela música nasceu com o meu pai. Ele foi um dos primeiros DJ’s do Espírito Santo junto com o Golias. A gente já acordava com música. Um dia era Caetano, no outro Iron Maiden, Genival Lacerda... Isso me ensinou a ver a beleza da música em si e não ter preconceito de estilos. Na minha casa é música o tempo todo, tenho trilha sonora para tudo. O congo foi uma dessas influências”, conta ele, ao revelar a inspirações para sua formação artística. Com novos planos para a carreira, Amaro acaba de lançar um novo projeto de músicas autorais. “Um show inédito vai ser apresentado em outubro. Já havia um pedido dos fãs por essas novas composições e tenho uma coisa minha de deixar um legado que alcance uma nova geração. Tem coisas que precisam ser ditas independente do tempo”. Agora, ele curte o tempo como pai da Ana, de 3 anos, fruto do relacionamento de 17 anos com Dani Klein. “Ser pai é uma coisa linda. A Ana é uma criança esperada, desejada. Já tínhamos essa vontade e demos chance para o destino. È uma delícia ser pai”, revela.