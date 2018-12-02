Alimentos do tempo da vovó estão de volta

Laís Rosa é natural chef e vai sempre às feiras orgânicas atrás das plantas não convencionais, as pancs Crédito: Marcelo Prest

Azedinha, peixinho, ora-pro-nóbis. Esses nomes podem até não soar familiares para você. Mas experimente perguntar para sua avó: ela certamente tem uma receitinha, acompanhada de uma história para contar.

Hortaliças como essas eram bem comuns na culinária de antigamente, mas com o passar dos anos foram sendo esquecidas. Agora começam a ser resgatadas para a panela.

Isso ocorreu um pouco por influência de um padrão americanizado de alimentação, com macarrão instantâneo, com lasanha de micro-ondas. As mães trabalhando fora, sem tempo para cozinhar, para ir à feira e preparar uma salada, deixaram de apresentar esses alimentos para os filhos, comenta a médica nutróloga Sandra Lúcia Fernandes.

Nos tempos da vovó, essas plantas cresciam no quintal de casa e eram muito apreciadas. Deixadas de lado pelas gerações seguintes, elas acabaram ganhando mais recentemente uma denominação: plantas alimentícias não convencionais, ou pancs.

Uma tentativa de valorizar o que vinha sendo considerado apenas mato por puro desconhecimento e falta de costume.

PESQUISAS

Quando falamos em folha de mostarda, azedinha, muita gente fala: O quê? Pode repetir?. Mas isso tem mudado. Pesquisas científicas têm direcionados seus estudos para biomas brasileiros e achado uma gama de benefícios nessas plantas, destaca a nutricionista Roberta Larica, comentarista da CBN Vitória.

As pancs, diz Roberta, são supernutritivas. Elas são muito saudáveis e poderosas para tratar e prevenir doenças. São excelentes para desintoxicar o fígado, eliminar metais pesados, poluentes e agressores que entram no nosso corpo. Há opções riquíssimas em ferro, boas para combater anemia, para melhorar a parte imunológica, a saúde cardiovascular, observa.

Ela cita a capuchinha como exemplo: Ela tem um efeito legal para infecções do trato urinário, para limpar a bexiga. É uma flor que ainda serve para enfeitar o prato.

A beldroega também é uma excelente fonte de Ômega-3, com ação anti-inflamatória no organismo, diz a nutricionista.

INTERESSE

Embarcando num movimento ligado à alimentação mais natural e saudável, muitos jovens começam a se interessar pelas pancs.

Como a Laís Entringer Rosa, 27 anos, que se encantou tanto com isso que largou a advocacia para virar natural chef. Gostava de cozinhar e comecei a estudar Gastronomia por curiosidade. Foi uma paixão. Sempre me interessei por alimentação saudável, mas tinha problema com sobrepeso. Mudei meu foco, passei a conhecer as formas de preparo de alimentos mais funcionais, conta ela.

Aos poucos, foi ganhando confiança para criar novas receitas com ingredientes que já estavam na família. Minha avó cozinhava muito a taioba. Fazia sempre refogada, e eu só conhecia sim. Mas não curto muito e fui aprendendo outras receitas, como a do pesto de taioba. Fica uma delícia. Quando fiz em casa, minha mãe quase caiu dura porque não sabia que dava para usar a folha dessa forma, comenta a jovem chef.

E a criatividade no mundo das pancs não tem limite. Na banana por exemplo, 50% são casca, que você pode usar na culinária. Assim, você usa seu dinheiro de forma integral, gera menos lixo e movimenta a economia, aponta Laís, que usa as pancs no dia a dia e leva para os cursos que ministra.

Para achar seus ingredientes favoritos, Laís recorre a feiras orgânicas e quase sempre encontra o que procura.

E quanto maior a procura, mais fácil será achar as pancs no mercado. É possível encomendar com produtores locais. Tem até delivery de pancs! As pessoas desconhecem e acham que é difícil de achar. Não é difícil nem para cultivar, nem para comer. Essas plantas são uma opção relativamente barata e podem ser cultivadas em casa, na varanda, no quintal, frisa Roberta.

Na casa da Mara Arantes, nunca falta taioba, que ela gosta de fazer refogada Crédito: Fernando Madeira

"TEM GENTE QUE NÃO SABE O QUE É TAIOBA"

Para ela, peixinho empanado tem gosto de saudade, sabor de infância lá no interior. Minha mãe sempre fazia. Ela chamava de língua da sogra. E lembro que eu comentava: nossa, que sogra com língua mais aveludada!, comenta Mara Arantes, 55 anos, explicando que a planta tem folhas meio peludas.

Por um tempo, a receita ficou meio esquecida. Mas, de uns tempos para cá, acabou voltando para as panelas de casa.

Hoje em dia é difícil de achar o peixinho. Uma vez, achei na feira e comprei. Quem me viu comprando não sabia o que era. Mas na minha infância, lá no Sul, em Alegre, era comum em qualquer quintal, diz Mara, que é artesã e cozinheira.

REFOGADA

Já a taioba não falta quase nunca. Aqui em casa, faço toda semana. Sei que tem gente que nunca comeu, nem sabe o que é, destaca ela, que gosta de fazer um prato que leva taioba refogada com polenta cozida e frango grelhado.

Aliás, da taioba ela aproveita até o talo, que também vira um tira-gosto para os dias em que reúne os amigos para um bate-papo.

Nem sempre a cozinha da Mara teve tanto verde. Sempre comi de tudo. Comia porcaria e comida saudável, mas sem me preocupar em mudar a qualidade de vida. Era obesa, fã de maionese, ketchup e refrigerante, conta a cozinheira.

Do início do ano para cá, a vida dela ganhou um tempero especial. Literalmente. Mudei radicalmente. Cortei açúcar, refrigerante, introduzi mais salada. Perdi 25 quilos só com alimentação mais saudável.

RECEITAS

Ela acabou influenciando mais gente. Três ou quatro amigos resolveram seguir esse estilo de vida e agora me pedem receitas.

Ou seja, os verdes vieram para ficar de vez. Além da perda de peso, notei diferença em termos de disposição. Tenho muito mais energia. Antes, comia e me achava pesada, sonolenta. Hoje em dia me sinto mais leve, com mais saciedade, diz Mara.

SOBRE AS PANCS E RECEITAS

Panc? O que é isso?

Não convencionais

Pancs são plantas alimentícias não convencionais, facilmente encontradas em jardins, hortas, quintais e até mesmo em calçadas de rua. São consideradas daninhas ou mato. Pouco utilizadas na alimentação por falta de conhecimento e/ou costume

Benefícios

Supernutritivas

Estudos revelam que pancs têm teores de minerais, fibras, antioxidantes e proteínas significativamente maiores quando comparadas com outras plantas

Cuidados

As pancs sobrevivem sem o uso de agrotóxicos e não precisam ser regadas todos os dias, pois têm uma resistência natural aos impactos do meio ambiente. Fica fácil de manter uma muda numa horta caseira. Mas cuidado: essas plantas podem ser confundidas com matos comuns. Por isso, não pegue nada na rua e coma. Há o risco de intoxicação com variedades similares. É preciso saber como foi o cultivo

Algumas pancs

Ora-pro-nóbis

A ora-pro-nóbis tem alto teor de proteína. Tanto que é conhecida como bife dos pobres. Pode ser consumida crua na salada, nos sucos verdes ou cozidas em sopas, recheios e refogados. Tem sabor mais neutro

Beldroega

A beldroega é uma excelente fonte de Omega-3, com ação anti-inflamatória. Consumir crua na salada ou em sucos são ótimas opções

Azedinha

É indicada para tratar males do fígado, rica em vitaminas A, B e C, com propriedades desintoxicantes, cicatrizantes e antioxidantes. De sabor mais azedo, é usada em saladas, nos sucos e chás

Taioba

Taioba é uma hortaliça rica em ferro, cálcio e proteína. Pode ser consumida picada e refogada, cozida ou para recheios e caldos de sopas. Taioba não pode ser consumida crua devido ao alto teor de cristais de oxalato de cálcio

Peixinho da horta

Tem ação anti-inflamatória para o trato respiratório. Por isso, muita gente consome para aliviar tosses e irritações. Como a folha é meio peluda, o ideal é consumi-la frita, empanada ou à milanesa. Quando empanada e frita, fica semelhante a um peixe no formato e no sabor, por isso o nome. Pode ser servida como petisco ou compor massas e risotos

Capuchinha

Tem ação de proteger o trato urinário e prevenir infecções de bexiga. As folhas, as sementes e as flores são comestíveis. Tem sabor picante e pode ser usada no preparo de molhos ou na salada

Para fazer em casa

Taioba refogada

Depois de higienizar e lavar a folha, tire o caule mais grosso do centro com a faca. Pique as folhas grosseiramente. Em uma panela coloque uma porção generosa de azeite (taioba fica melhor com mais oleosidade), refogue a cebola, junte o alho e deixe dourar. Acrescente a taioba com um pouquinho de água, sal a gosto. Mexa até murchar um pouco. Baixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos

Talos de taioba empanados

Tire a película que envolve os talos. Tempere com sal. Passe no ovo batido, depois numa mistura de fubá e queijo parmesão ralado. Frite em óleo quente

Pesto de taioba

Ferva a água com uma pitada de sal. Lave bem a taioba, retire o talo, e quando a água estiver borbulhando, mergulhe as folhas até que elas desmanchem. Escorra e pique bem. Aqueça uma frigideira com azeite, acrescente alho amassado e deixe dourar. Coloque a taioba picada para refogar. Em um liquidificador, acrescente castanhas ou nozes, um bocado de azeite, a taioba refogada, um suco de um limão e nutritional yeast (levedura nutricional - opcional)

Peixinho empanado

Numa tigela coloque os ovos batidos e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão a gosto. Passe as folhas de peixinho nos ovos temperados, em seguida na farinha de trigo e frite em uma panela em fogo médio com óleo quente