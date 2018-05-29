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Moda

Alexandre Herchcovitch assume direção de estilo da Olympikus

O estilista será o novo responsável pelo estilo do grupo Vulcabras, que também inclui as marcas Dijean e botas Vulcabras

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:58
Estilista promete renovar a linha de vestuário da tradicional grife esportiva Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
O estilista Alexandre Herchcovitch dá um novo passo em sua carreira: nesta terça-feira, 29, ele anunciou que irá ser o responsável pelo estilo do grupo Vulcabras Azaleia, detentor das marcas Azaleia, Dijean, botas Vulcabras e Olympikus. A última, será o primeiro foco do estilista em seu novo trabalho - ele continua como diretor criativo da À La Garçonne, marca de seu marido, o empresário Fábio Souza.
A entrada de Herchcovitch na empresa é por causa da tendência do streetwear e da forte influência do estilo de rua nas roupas das principais marcas de moda do mundo. "Queremos participar deste movimento com ainda mais autoridade. Encontramos no Alexandre a pessoa certa", explica Pedro Bartelle, CEO do grupo.
"A roupa esportiva ultrapassou o esporte e as pessoas aprenderam a usá-la no dia a dia, indo com tênis de corrida para uma reunião, por exemplo. Isso mostra que nós estamos abertos e com menos regras. É um dos valores do nosso tempo", comenta o estilista. "Ela evoluiu para o uso dos atletas, porque ajuda na performance e na identificação deles, mas toda essa tecnologia não é mais exclusiva para o esporte."
O primeiro lançamento será uma coleção cápsula de peças inspirada no mundo da corrida. "A Olympikus é a marca esportiva legitimamente brasileira, com um DNA único. Eu vou imprimir o meu olhar a partir do que a marca já expressa, resultando em produtos, ideias e posicionamento", finaliza Alexandre.

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