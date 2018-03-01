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moda

Alerta fashion: o verniz é a tendência da vez para a estação fria

O efeito do verniz é instantâneo e 'elegantiza' a produção no ato. Aquele bom e velho 'chique sem esforço'

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 21:19
verniz pode compor diferentes looks Crédito: Pinterest
O verniz é uma tendência que não tem como passar batida e já vem aparecendo há algum tempo pelos looks de street style ao redor do mundo. Ele tem aquele brilho característico e aquele acabamento elegante  impossível não notar. O efeito do verniz é instantâneo e elegantiza a produção no ato. Aquele bom e velho chique sem esforço. É o legal é que ele pode ser usado com qualquer estilo de look, dos mais básicos ao super fashionista, da balada ao look de escritório. O fato é que: colocou, o estilo é garantido.
Quer criar um estilo mais descoladinho? Use com camisetas podrinhas ou peças românticas, mas se você prefere um estilo mais formal aposte no combo saia de verniz e suéter ou camisa de botão.

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