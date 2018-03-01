Alerta fashion: o verniz é a tendência da vez para a estação fria

O verniz é uma tendência que não tem como passar batida e já vem aparecendo há algum tempo pelos looks de street style ao redor do mundo. Ele tem aquele brilho característico e aquele acabamento elegante  impossível não notar. O efeito do verniz é instantâneo e elegantiza a produção no ato. Aquele bom e velho chique sem esforço. É o legal é que ele pode ser usado com qualquer estilo de look, dos mais básicos ao super fashionista, da balada ao look de escritório. O fato é que: colocou, o estilo é garantido.