Alerta fashion: o amarelo será a cor deste inverno

O amarelo invadiu o guarda roupa das Fashion Girls Crédito: elle.abril.com.br

Durante a semana de moda de Londres as passarelas são o foco principal, porém o street style (estilo de rua) também chama a atenção e lança tendência. Apesar da Pantone ter escolhido um tom de roxo como a cor do ano, as semanas de moda da Europa mostraram que é a vez do amarelo. A cor foi eleita para muitos looks vistos nas ruas.

O tom traz personalidade às produções dos dias mais frios, já que a maior parte dos looks desta estação sempre gira em torno de tonalidades mais sóbrias, como preto e cinza. Mostrando sua versatilidade, ela apareceu em peças de alfaiataria, casacos esportivos e em outros detalhes.

Quem ainda tem medo de apostar na nova tendência deve investir em peças mais discretas, como bolsas e outros acessórios.

Confira alguns looks para se inspirar:





Inspiração de looks com a cor amarela Crédito: estilosugar.com