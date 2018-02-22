Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda Inverno

Alerta fashion: o amarelo será a cor deste inverno

A cor não saiu das ruas durante a semana de moda de Londres, e promete invadir o seu guarda roupa na estação fria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 17:48

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 17:48

O amarelo invadiu o guarda roupa das Fashion Girls Crédito: elle.abril.com.br
Durante a semana de moda de Londres as passarelas são o foco principal, porém o street style (estilo de rua) também chama a atenção e lança tendência. Apesar da Pantone ter escolhido um tom de roxo como a cor do ano, as semanas de moda da Europa mostraram que é a vez do amarelo. A cor foi eleita para muitos looks vistos nas ruas.
O tom traz personalidade às produções dos dias mais frios, já que a maior parte dos looks desta estação sempre gira em torno de tonalidades mais sóbrias, como preto e cinza. Mostrando sua versatilidade, ela apareceu em peças de alfaiataria, casacos esportivos e em outros detalhes. 
Quem ainda tem medo de apostar na nova tendência deve investir em peças mais discretas, como bolsas e outros acessórios. 
Confira alguns looks para se inspirar: 
 
Inspiração de looks com a cor amarela Crédito: estilosugar.com
Inspiração de looks com a cor amarela Crédito: estilosugar.com

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados