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Folia

Alerta de Carnaval: glitter pode causar perda de visão

Oftalmologista explica o que fazer se o material cair nos olhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 21:25

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 21:25

Ao usar glitter é necessário ter alguns cuidados Crédito: Divulgação | Pixabay
Chega o Carnaval e tudo que se mais quer é brilhar! No começo da festa, o glitter é aplicado em pontos do rosto e do corpo, mas o suor chega, a folia acaba e os brilhinhos estão por toda a parte. Essa situação exige cuidados, pois o material pode causar lesões nos olhos e, em casos mais graves, até mesmo cegueira.
O oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, explica que a partícula sólida pode causar ferimentos nos tecidos sensíveis que podem evoluir para úlceras na córnea. Se houver contaminação com algum germe, o quadro pode se tornar incontrolável e provocar perda de visão.
"Coçar é a pior reação que você pode ter ao perceber que o glitter caiu nos olhos. Neste momento, que existe o risco de se arranhar a córnea", diz o oftalmologista. Ao perceber uma irritação no olhar, a recomendação do profissional é usar um lubrificante ocular, soro ou água mineral para lavar os olhos. Caso as partículas não saiam, é necessário procurar um pronto-socorro oftalmológico imediatamente.
É fundamental usar no rosto apenas glitter próprio para maquiagem, materiais brilhantes para artesanato ou outro fim podem conter vidro.

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