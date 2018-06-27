Afinal, fumar maconha pode levar à morte?

Senado Federal retirou do ar uma publicação no Facebook em que divulgava, citando informações da Polícia Federal, que a maconha pode levar o usuário à morte Crédito: Pixabay

Após provocar polêmica nas redes sociais, o Senado Federal retirou do ar uma publicação no Facebook em que divulgava, citando informações da Polícia Federal, que a maconha pode levar o usuário à morte. Na peça, intitulada Os males causados pela maconha, entre os possíveis efeitos imediatos apontados estavam dificuldade de pensar e morte. Já entre os efeitos do uso continuado, a morte aparecia novamente, ao lado de doenças cardiológicas, pulmonares e câncer.

A publicação havia sido compartilhada 50 mil vezes e recebido 21 mil comentários. Muitos pediam mais dados sobre os estudos que mostrariam que as pessoas podem morrer por usar maconha. Além disso, muitos ressaltavam o fato de que outros países estão debatendo o assunto com outro foco, como a legalização nos Estados Unidos e no Canadá.

Ao apagar a publicação, o Senado informou que havia buscado apoio em material preparado pela Academia Nacional da Polícia Federal sobre o assunto. Mas, diante da repercussão, optou pela retirada do material das redes sociais.

Em entrevista ao jornal O Globo, o neurologista Eduardo Faveret afirmou que a publicação é campanha terrorista que traz empecilhos para a disseminação de informações sobre o uso responsável da cannabis.

Há diversos trabalhos mostrando que a cannabis é muito segura, em termos gerais. É no regime proibicionista que mora o maior risco. Se não tem fiscalização, como no caso da maconha clandestina, pode se utilizar cannabis com metais pesados, agrotóxicos, totalmente diferente de quando há um cultivo legalizado, diz.

Ele compara que o número de internações psiquiátricas por uso de cannabis são menos frequentes em comparação às de álcool, por exemplo.

Faveret lembra um estudo do pesquisador e professor Elisaldo Carlini que mostra que, em um período de cinco anos, houve 10 mil internações por álcool e 200 pelo uso de cannabis.

REPERCUSSÃO

A morte como efeito colateral a curto e longo prazo era um dos aspectos mais comentados entre os internautas. O pesquisador da Fiocruz Francisco Inacio Bastos afirma que overdose por maconha, sem que haja uso concomitante de outras substâncias, é impossível.

Não existe receptor para maconha na área do cérebro que causa a depressão respiratória, que leva à morte. Tecnicamente, em termos de neurofisiologia, é impossível a overdose por maconha, explica o pesquisador, que critica a forma generalizada como os efeitos foram tratados no post do Senado.

CONSEQUÊNCIAS

Arthur Guerra, coordenador da Comissão de Combate às Dependências Químicas da Associação Médica Brasileira, lembra que a maconha é a droga ilícita mais usada no mundo e que, por isso, deve fazer parte do debate da sociedade. Segundo o médico, existem mais consequências negativas do que positivas no uso não medicinal da maconha. Ele ressalta, porém, que há benefícios em situações clínicas, como em pacientes que estão em quimioterapia, que têm dores crônicas ou crises convulsivas.