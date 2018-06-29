Adestrador de cão ensina a educar filhotes num ambiente pequeno

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A escolha da raça e porte mais adequados, do espaço e adaptação à rotina do tutor, são alguns dos pontos que devem ser considerados ao decidir cuidar de um cão filhote quando se vive num espaço pequeno, como um apartamento ou kitnet.

Para ajudar nesse desafio, o casal de adestradores e passeadores de cães, Michelle Araújo e Douglas Gouvea, da DougWalker separaram algumas dicas para facilitar na educação deste novo membro da família:

ESPÍRITO DE LIDERANÇA

Os cães são descendentes dos lobos e, por isso, observamos no dia-a-dia seus instintos mais primitivos sendo desenvolvidos. O principal deles é a liderança. Dessa forma, o principal objetivo do tutor é se tornar líder do cão, mas é importante que fique claro que, para a imposição de regras e limites, não há necessidade de agir com crueldade ou agressões.

EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Os cães são muito limpos e preferem fazer suas necessidades longe do local onde se alimentam. Então, é muito importante não misturar esses dois ambientes. Em primeiro lugar, o tutor deve reservar essa área para as necessidades e cobri-la por completo com jornal para que, nesse primeiro momento, não sobre espaço para erros.

A tendência do cão filhote é fazer muito xixi e cocô fora do local correto. Isso porque eles ainda não aguentam esperar pelo horário do passeio ou até mesmo chegar à área reservada. Portanto, a solução é deixá-los a maior parte do tempo neste local.

Como os cães têm uma digestão bem rápida, é comum que logo após a refeição eles já façam suas necessidades. Então, outra dica muito eficaz é levá-los imediatamente para o local escolhido logo após a alimentação com ração ou água.

INCENTIVO, ELOGIOS E INDEPENDÊNCIA

Os cães respondem afirmativamente por atenção e repetições. Sendo assim, quando ele fizer as necessidade no local correto, o tutor deve comemorar com ele e sempre repetir esse processo. Quanto mais vezes eles acertarem e o tutor comemorar com petiscos e carinhos, mais eles irão se incentivar a repetir as atitudes corretas.

Conforme sua evolução, o tutor deve ir aos poucos deixando o cãozinho mais livre pelo apartamento. Com isso, irá observar que ele vai começar a ir ao 'banheiro' por vontade própria e é nessa hora que se começa a diminuir o tamanho dos jornais espalhados.

O processo de desfralde canino envolve alguns erros de percurso por parte do filhote. Por isso, é aconselhável colocar em cada cômodo um 'banheiro' de jornal, até que ele se oriente do local correto de uma vez.

Tão importante quanto elogiar ao acertar é não brigar quando eles erram. Ao repreender, o tutor dá atenção para aquela situação. Além disso, pode desenvolver no cão um trauma ao fazer suas necessidades e levar ao desenvolvimento de problemas digestivos e até mesmo a temida copofragia (hábito do cão de comer as próprias fezes). Ou seja, a melhor alternativa é ignorar. Por mais difícil que seja, tente jamais limpar a sujeira com o cão olhando, pois também estaríamos dando atenção para aquele comportamento.

Ao terminar o ciclo de vacinas, o cãozinho já estará apto para ir passear na rua. Caso queira que ele crie o hábito de fazer as necessidades fora de casa, leve seu cãozinho para passear logo após suas refeições.

ALIMENTAÇÃO

Para que o cão não acostume a comer toda a ração de uma só vez, o ideal é não deixar sua ração exposta o dia todo. Ao estabelecer um horário para as refeições, o tutor deixa a ração no pote por volta de 20 minutos. Independente do cão ter se alimentado pouco ou nada, ela deve ser retirada após o prazo. Desta forma, o tutor não será visto como quem o serve e sim como servidor. De forma clara, é mostrar ao cão que ele depende de nós para se alimentar. Já em relação à água, deve estar sempre disponível de forma abundante, limpa e fresca para que ele se hidrate bem, especialmente, no verão.

LAZER E ATENÇÃO

Sempre separe um tempo para brincar com seu cão ou até mesmo acariciá-lo enquanto vê um filme. Além disso, ofereça atividades regulares, como passeios e até mesmo adestramento, pois os cães adoram o aprendizado e a superação de desafios.

Ofereça sempre brinquedos aos seus cães, de preferência os mais duros como ossos. Isso evita que os cães roam móveis e outros objetos. Essas distrações também ajudam a prevenir o tédio e problemas comportamentais, como as dermatites psicogênicas e as incessantes lambidas nas patas.

É muito importante também não deixar seus cães sozinhos por longos períodos de tempo.

Os cães podem e devem ficar sozinhos, desde filhotes, para se acostumarem com os momentos de ausência do tutor e a não se tornarem dependentes. Porém, nunca devem ficar isolados, seja por um fim de semana ou um dia.

RAÇAS IDEAIS