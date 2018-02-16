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Carnaval

Adesivos de mamilo foram febre no carnaval

A novidade fashion invadiu os looks da folia e fez sucesso nos bloquinhos de rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 21:43

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 21:43

Famosas ousaram com o acessório Crédito: glamurama.uol.com.br
A mais nova sensação deste carnaval foi o adesivo de mamilo. A tendência foi usada por diversas celebridades, entre elas, Cléo Pires, Sophie Charlotte e Anitta que ousaram ao desfilar tanto nos sambódromos, quanto nos bloquinhos de rua.
O acessório, que já era popular entre as artistas internacionais da música e do cinema - como Lady Gaga, Kendall Jenner e Milley Cyrus - agora invade o guarda-roupa das famosas que abusaram dele na composição de looks para o carnaval.
Os modelos variam dos discretos aos mais criativos, em formatos e tamanhos diferentes e coincidem com o atual momento de empoderamento feminino.

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