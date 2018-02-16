Adesivos de mamilo foram febre no carnaval

Famosas ousaram com o acessório Crédito: glamurama.uol.com.br

A mais nova sensação deste carnaval foi o adesivo de mamilo. A tendência foi usada por diversas celebridades, entre elas, Cléo Pires, Sophie Charlotte e Anitta que ousaram ao desfilar tanto nos sambódromos, quanto nos bloquinhos de rua.

O acessório, que já era popular entre as artistas internacionais da música e do cinema - como Lady Gaga, Kendall Jenner e Milley Cyrus - agora invade o guarda-roupa das famosas que abusaram dele na composição de looks para o carnaval.