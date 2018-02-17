Adapte seu corpo ao fim do horário de verão

"É uma pena que tenha terminado o horário de verão. Agora meu corpo vai levar uns dias para se adaptar de novo", disse o publicitário Beethovem Belém, de 29 anos Crédito: Fernando Madeira | AG

Amado por uns, odiado por outros, o horário de verão dá adeus hoje, à meia-noite. Será preciso atrasar o relógio em uma hora. Se você é daqueles que sente mais os efeitos das mudanças repentinas na rotina, saiba que dá para fazer uma transição menos sofrida nos próximos dias.

De acordo com a otorrinolaringologista e especialista em Medicina do Sono, Zuleika Paim, o fim do horário de verão costuma ser menos problemático do que o início dele. Com o horário de verão, por três meses temos uma alteração transitória dos nossos ritmos. Agora, estamos voltando ao ritmo normal, por isso a readaptação costuma ser mais fácil, afirma.

Mesmo assim, há pessoas que acabam tendo algum sintoma por alguns dias, como sonolência, alterações de apetite. É uma desregulagem temporária. Com menos de sete dias isso se equilibra", diz a médica.

Segundo Zuleika, uma dica é continuar seguindo o horário do relógio. Se você costuma jantar às 20 horas, mantenha esse hábito na mesma hora.

E se no primeiro dia de horário novo, não bater o sono na hora de dormir? Vale a pena segurar o sono mais um pouco? Para a especialista, não: Se já estiver sentindo sono, vá deitar. Não precisa se manter acordado. Em menos de uma semana o organismo vai se ressincronizar, aponta.

As alterações sentidas pelo organismo com o início ou o fim do horário de verão se devem a hormônios como o cortisol e a melatonina, que regem o nosso relógio biológico e são produzidos de acordo com o tempo de exposição ao sol e à escuridão.

Por isso, quem precisar acordar cedo para trabalhar, estudar ou se exercitar não costuma sentir um impacto com o término do horário de verão.

Biologicamente, é mais natural acordar com dia amanhecendo do que com tudo escuro. Quando o sol começa a nascer, e a claridade vai aumentando, a melatonina começa a baixar. A gente fica mais desperto. Já o cortisol, que prepara o corpo para as atividades e também é regulado pelo claro e escuro, tem seu nível máximo no amanhecer do dia. Então, pessoas mais produtivas de manhã sofrem quando o horário de verão acaba porque quando acordam têm uma ajudinha da claridade para despertar, explica Zuleika.

HIGIENE DO SONO

A médica pneumologista Jéssica Polese aconselha a investir na chamada higiene do sono: Cerca de 30 minutos antes de dormir procure fazer alguma atividade relaxante. Evite conteúdos de televisão agressivos, pois eles podem afetar a qualidade do seu sono. Tome um banho morno, esteja num ambiente arejado e limpo. Isso pode ajudar.

O publicitário Beethoven Belém, de 29 anos, sabe que vai precisar se acostumar com o novo horário. É uma pena que tenha terminado o horário de verão. Por mim, ele duraria eternamente. Consigo usufruir muito mais do dia, fazer exercícios depois do trabalho. Agora, com a volta do horário normal, meu corpo vai levar uns dias para me adaptar de novo. Vou continuar nos exercícios, mas sei que vou ter uma preguiça maior, comenta o jovem.

DICAS

Siga o relógio

Tente seguir o relógio. Se antes você ia dormir às 23h, mantenha o horário. Mas se tiver sono mais cedo, não prolongue o tempo acordado.

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Evite atividades exageradas à noite, como exercícios intensos. Atividades leves como caminhada e alongamento podem ajudar com um efeito relaxante.

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