Aberta a temporada de caça aos festivais de música

Desfazer as malas é uma tarefa difícil para o auditor e professor universitário Xavier Huermerson, de 37 anos. Morador de Jacaraípe na Serra, ele quase não fica em casa. É que além de viagens de trabalho, está sempre em buscas de novas aventuras. Xavier é um caçador de Festivais de Música, já perdeu as contas em quanto foi até hoje, e só este ano vai participar de 15 pelo mundo.

Em sua programação está o Festival Lollapalooza que acontece simultaneamente na Argentina e no Chile no último final de semana de março. “Será um dia na Argentina, dois no Chile e no final de semana seguinte estarei em São Paulo para o Lolla Brasil”, descreve ele entusiasmado.

Em sua lista também está o Rock in Rio, em setembro; o MadCool, na Espanha – um festival de rock, indie e eletrônica – em julho; o Coala e Popload, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o COMA, em Brasília, e Se Rasgum, no Pará, que ainda não tem data definida.

“Vou em festivais de forma sistemática como lema de vida, há três anos. Mas a vida inteira vou nos eventos. Minha espinha dorsal é o rock, mas gosto também do jazz, blues, indie, música independente e brasileira”, disse Xavier.

Nos festivais, a música e as grandes produções ganham destaque com apresentação de várias bandas de forma simultânea e pontuais, em vários palcos com sonorização de grande qualidade. “É o local para ver o desconhecido, se conectar com a música e se contagiar com a alegria das pessoas de diversos estilos. A vibe dos festivais é a alegria e a liberdade”, disse o auditor.

Novas Amizades

A arquiteta e empresária Laura Murad Neffa Loureiro, de 26 anos, frequenta shows desde os 12 anos de idade. Perdeu as contas da quantidade pessoas diferentes que conheceu nos festivais que vai, como o Lollapalooza, o Tomorrowland e o Rock in Rio.

“Não tenho palavras para descrever, a vibe sempre é incrível, gente do mundo todo na mesma sintonia. Você abraça um desconhecido e dança com ele. Criar amizades não tem preço”, relata Laura, que é apaixonada por festivais. “Faço minha vida girar em torno do próximo festival que quero ir”, conclui.

Fã da banda Arctic Monkeys, Foo Fighters e Foster The People, o assessor de comunicação Dudu Altoé, de 34 anos, quase não perde as edições do Lollapalooza. Já foi quatro vezes no festival no Chile. “Fui quatro vezes no Lollapalooza, no Chile, e adorei. Em 2012 montamos uma turma enorme de pessoas que estavam conosco no mesmo hostel. Me chamou atenção a quantidade de australianos”, relembra.

Para viajar para os festivais, Xavier, Laura e Dudu levam o planejamento a sério, mesmo com as facilidades para a compra de passagens e ingressos no cartão de crédito. A dica é viajar com tudo pago e sem dívidas. “Eu penso com uma certa antecedência, mas vai muito da energia da vontade de ir, das bandas que vão tocar, para viver uma experiência musical diferente” disse Dudu.

Já Xavier prefere confiar na organização dos festivais e comprar os ingressos mais baratos antes de as bandas serem anunciadas. “O primeiro caminho é ter dinheiro, por isso é preciso juntar. Mas também compro os ingressos de alguns festivais antes para economizar”, disse.

Ele registra as bandas e a sintonia do público em fotos

A cena do rock n’ roll mundial é repleta de eventos que vão desde os shows de bandas underground, que fogem dos padrões comerciais, até grandes festivais de música, como o Wacken Open Air, na Alemanha, Hellfest, na França, e Download Festival, na Inglaterra.

Festivais locais, onde a vibe do grande público se traduz em uma energia contagiante e saudável, cena que chamou a atenção do fotógrafo documentarista capixaba Marco Franco, 52 anos, que tem como hobby fotografar festivais de rock.

Marco mora em Vitória, trabalha como tradutor e intérprete na área industrial, e se dedica há 13 anos à fotografia. Em 2009 ele, inclusive, acompanhou a banda de Heavy Metal capixaba Silence Means Death no Wacken, maior festival de rock pesado do mundo, na Alemanha. ”Eles ganharam a etapa estadual e nacional e foram participar da final na Alemanha, com bandas do mundo todo, mas nesse ano, infelizmente, não ganharam”, relembra Marco.

Entre os festivais fotografados por Marco está o Hellfest, na França, que reuniu mais de 200 mil pessoas no ano passado. É tanta gente diferente reunida em um só lugar que a edição rendeu uma infinidade de cliques. Tanto nas apresentações musicais, como do público e no acampamento. Sua ida a festivais já rendeu até uma exposição fotográfica em Vitória.

“Me encantei demais com esses festivais porque a vibe é algo fantástico. O público é muito bonito. Me encantei ao ver aquelas pessoas na mesma sintonia. Eles se fantasiam, são animados pelo rock n’ roll e, às vezes, vão famílias inteiras”, conta ele, ressaltando sua vontade de fotografar a alegria das pessoas.

Ele também esteve presente na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, no Rio de Janeiro. Nos festivais que frequenta, principalmente na Europa, nota a presença de jovens e também de pessoas mais velhas, ambos muito divertidos.

“Para um roqueiro ir a um festival é uma sensação incrível. Normalmente esses festivais têm uma média de 100 bandas tocando em três dias. Claro que não dá para ver tudo porque muitos shows são simultâneos, mas é uma forma de você assistir shows de várias bandas que você gosta por um custo menor”, disse.





“É muito bom ver bandas consolidadas ainda na ativa e atraindo pessoas novas. E também bandas novas mostrando serviço” Marco Franco

Quer ser um caçador?

Fique ligado nas dicas

Ter dinheiro:

Para isso você deve economizar e juntar uma grana. Segundo os caçadores de festivais, para ir em um evento na Europa você tem que juntar em média R$ 15 mil.

Planejamento:

Planeje sua viagem com antecedência. Assim você pode pagar por passagens aéreas mais baratas.

Compra no escuro:

Alguns caçadores de festivais compram os ingressos no primeiro lote antes mesmo de as bandas serem anunciadas. Eles confiam nos festivais com boa organização para a prática. Se você comprar os ingressos seis meses antes fica barato.

Fique atento as notificações Para saber das novidades dos festivais, a dica é seguir suas redes sociais. Quando você menos espera uma novidade é postada. Siga também as diversas bandas de rock que gosta. Assim fica informado sobre os locais de suas apresentações.

Agências de viagens:

É muito comum que os ingressos para os festivais na Europa se esgotem rápido. Algo estressante para muitos. Uma boa opção é se organizar com uma agência de viagens, que venda pacotes com hospedagem, ingresso e passagem aérea. Existem excursões para diversos festivais pelo mundo.

Eventos menores lançam artistas

No Brasil, diversos eventos movimentam a cena musical e, por conta disso, caíram no gosto dos caçadores de festivais e se tornaram uma oportunidade para que bandas novas mostrem seus trabalhos. Entre esses artistas está o músico capixaba André Prando, que já participou e ganhou vários festivais pelo país.

A carreira de André Lucas Prando da Silva, como André Prando, teve início em 2011. O primeiro festival que participou fora do Espírito Santo foi o MADA, que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi o vencedor de uma seletiva de bandas/artistas de todo o país que contou com voto popular pelas redes sociais e júri técnico.

“Geralmente participo de festivais de música independente, que apresentam muitos artistas da nova música brasileira. Geralmente os festivais prezam pela pauta resistência, diversidade, transformação”, explica André Prando.

São muitos festivais de pequeno, médio e grande porte, que acontecem todos os anos no Brasil, com público de todas as idades. Entre eles podemos citar o Psicodália, em Rio Negrinho, Santa Catarina, Noite Cantautores, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Coala, em São Paulo, e COMA, em Brasília.

“São festivais de porte diferentes, cada um costuma ter características próprias de proposta, de tipo de público, valores, número de pessoas, atrações, etc... Mas sem dúvida movimentam a cena musical brasileira e exercem grande importância no mercado cultural”, descreve André Prando.

Viaje pelo Brasil

Diferente dos supergastos para se conhecer os festivais na Europa, a dica dos caçadores de festivais é conhecer os eventos menores que acontecem pelo país. Você não vai se arrepender. “Recomendo que procurem saber sobre os festivais que acontecem por aqui. Com certeza as pessoas vão encontrar muitos outros, vão conhecer muita música nova só de olhar o site dele. Mas principalmente, se jogue!”, defende Prando.

Coloque na agenda:

Lollapalooza

Festival de música alternativa que acontece anualmente com rock, heavy metal, punk rock, grunge e performances de comédia e danças. Em 2019, o festival acontece simultaneamente no Chile e na Argentina no último fim de semana de março. E nos dias 5, 6, 7 de abril, em São Paulo.

Rock in Rio

É o maior festival de música do mundo. Este ano o evento será nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Wacken

Wacken Open Air é um festival alemão de heavy metal que em 2019 completa 30 edições. O evento deste ano acontece entre 1º e 3 de agosto.

Hellfest

Acontece em Clisson, na França. O festival é anunciado como "festival de música extrema" realizado tradicionalmente no mês de junho, a programação conta com artistas de subgêneros de heavy metal, hard rock, punk e hardcore.

Download Festival

É um festival de rock britânico, que acontece anualmente no Donington Park, em Leicestershire na Inglaterra desde 2003. Esse ano o festival acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho.

Psicodália

É um festival de música independente e artes, voltado principalmente para o rock e suas vertentes como folk e rock progressivo/rock psicodélico, porém flerta também com outros estilos, como jazz, blues, clown music, hard rock, soul, música indiana e rock rural. Esse ano o festival acontece de 1 a 6 de março, em Rio Negrinho, Santa Catarina.

Bananada

O festival acontece desde 1999, na cidade de Goiânia, em Goiás. Nesse ano, o evento acontece do dia 7 a 13 de maio, com apresentação de diversas bandas nacionais como, Gilberto Gil, Francisco El Hombre, Emicida, entre outros.

XXXPerience Belo Horizonte

Festival de música eletrônica que acontece no próximo dia 15 de julho em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Graspop Metal Meeting

É um festival de heavy metal, que ocorre anualmente e normalmente tem a duração de três dias, sempre acontecendo na cidade de Dessel, na Bélgica. Em 2019, será de 21 a 23 de junho.

João Rock