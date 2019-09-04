A prevenção através da alimentação; veja receitas

SOPA DE LEGUMES COM QUINOA E AÇAFRÃO Crédito: Divulgação

A alimentação é um dos fatores comportamentais que mais influenciam na nossa saúde, e foi a vontade de conscientizar as pessoas sobre isso e o desejo de colaborar financeiramente com o tratamento de uma criança com câncer que levaram a nutricionista Roberta Larica a escrever o livro Como é Bom Comer Bem  Receitas e dicas da nutrição funcional. Toda a renda foi revertida para a campanha #savejoao.

O menino João Monjardim, de 3 anos, está nos Estados Unidos realizando o tão sonhado tratamento, estimado em US$ 300 mil, mais de R$ 900 mil. Mas luta desde o ano passado contra um câncer tão raro e extremamente maligno.

A nutricionista Roberta Larica criou um livro com receitas saudáveis Crédito: Divulgação

Foi por meio das redes sociais que Roberta Larica ficou sabendo da história de João e, desde o primeiro instante, se sentiu tomada pela necessidade de ajudá-lo. Decidi escrever o livro para colaborar financeiramente com o tratamento e levar àqueles que encamparem conosco essa luta um pouco do que a nutrição funcional pode fazer na prevenção e combate de doenças como o câncer, explica.

No livro Roberta aborda a importância de uma alimentação funcional, dá dicas para que as pessoas comam bem e vivam melhor e ensina algumas receitas. É com brilho nos olhos que a nutricionista conta que jamais imaginou alcançar tanta gente que acredita no poder da nutrição. Acredito que se, conscientizarmos as pessoas da importância de uma vida saudável, a prevenção e a cura das doenças estarão em nossas mãos, defende. Confira algumas receitas

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RECEITAS

Sopa de legumes com quinoa e açafrão

A curcumina. presente na cúrcuma.

é considerada um dos alimentos com efeitos mais anticâncer que existem.

Ingredientes:

1 xícara de couve-flor

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1 chuchu cortado em cubos pequenos

1/2 maço de couve cortada em tirinhas

1 xícara de chá de quinoa em grãos

6 cogumelos paris cortados em rodelas

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

cúrcuma/ açafrão da terra

1 colher de chá de azeite virgem/ manteiga

sal marinho/ rosa

1 litro de caldo de frango caseiro

salsa e cebolinha a gosto

Modo de preparo:

Refogar a cebola e o alho. Colocar a quinoa, o caldo de frango caseiro e uma pitada de sal. Quando a quinoa estiver quase macia, colocar a couve flor, a cenoura, o chuchu e o cogumelo. Cozinhar até que os legumes fiquem macios. Ajuste os temperos, adicione o açafrão até a sopa ficar amarelinha. Finalize com a couve,salsinha e cebolinha a gosto.

Leite de Castanha-do-Pará com coco

Este leite vegetal fornece energia e melhora o funcionamento do intestino.

5 castanhas

¼ coco seco ou fresco

Deixe as castanhas de molho em 1 copo de água durante a noite para germinar. Pela manhã descarte a água e bata no liquidificador as castanhas germinadas com 2 copos de água morna e ¼ do coco. Bata bastante até triturar tudo. Coe com um paninho de voal. Pronto! Se desejar pode fazer uma quantidade maior e congelar em garrafas de vidro ou em formas de gelo.

Bolo de cacau sem farinha

4 ovos

100g coco ralado (fresco de preferência)

2 colheres sopa de leite de coco caseiro (ou leite vegetal)

2-3 colheres sopa cacau em pó orgânico

4 colheres sopa açúcar de coco ou eritritol

1 colher chá fermento

2 colheres sopa óleo de coco

Bata tudo no liquidificador e por fim adicione o fermento. Leve ao forno.

Bolinho de peixe com inhame

40g de inhame orgânico

70g de peixe fresco (sugestão: linguado, dourado, badejo, budião)

¼ cebola roxa pequena picada

1 colher chá de salsinha picada

½ colher chá de raspas de limão

pimenta dedo de moça ou vermelha

pitada de sal rosa

1 clara de ovo (se necessário para dar liga)

1 colher chá de azeite virgem