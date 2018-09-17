A monocromia colorida invadiu o guarda-roupa deles: saiba como usar

Vamos falar das cores. Daquelas que fazem uma produção saltar aos olhos. Ou melhor, das que valem pontuar todo um look. Sim, talvez com um quê minimalista, a monocromia ganhou as ruas faz algum tempo, e merece a sua atenção. Para todos os gostos e ocasiões, vestir uma cor única pode ser o fator decisivo para o sucesso de uma combinação.
Se na estamparia o ideal é combinar seguindo uma cor em comum, nos looks totais fica então muito fácil seguir a cartilha. A palavra de ordem aqui é experimentar, sair da curva ou da caixa, e se permitir ousar. Vestir uma única cor permite ainda dar ênfase a uma peça ou acessório, neste caso um casaco em outro tom, ou um tênis.
Acredite, o bem-bolado vai passar a mensagem certa sobre você, um cara decidido e confiante, que não tem medo de apostar no novo e se destacar entre o gado. Ah, vale mencionar, o importante aqui é deixar uma boa impressão pautada pelo conforto. Hoje, a moda trabalha a nosso favor, com materiais e silhuetas que abraçam o nosso ânimo. E como tudo em moda e estilo pessoal, o exercício, meu caro, vale mais do que o resultado.