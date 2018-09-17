Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É tendência

A monocromia colorida invadiu o guarda-roupa deles: saiba como usar

Dudu Altoé te indica as melhores maneiras de compor produções com essa tendência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 17:07

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 17:07

A monocromia invadiu o look deles Crédito: Pinterest
Vamos falar das cores. Daquelas que fazem uma produção saltar aos olhos. Ou melhor, das que valem pontuar todo um look. Sim, talvez com um quê minimalista, a monocromia ganhou as ruas faz algum tempo, e merece a sua atenção. Para todos os gostos e ocasiões, vestir uma cor única pode ser o fator decisivo para o sucesso de uma combinação.
Se na estamparia o ideal é combinar seguindo uma cor em comum, nos looks totais fica então muito fácil seguir a cartilha. A palavra de ordem aqui é experimentar, sair da curva ou da caixa, e se permitir ousar. Vestir uma única cor permite ainda dar ênfase a uma peça ou acessório, neste caso um casaco em outro tom, ou um tênis.
A monocromia invadiu o look deles Crédito: Pinterest
Acredite, o bem-bolado vai passar a mensagem certa sobre você, um cara decidido e confiante, que não tem medo de apostar no novo e se destacar entre o gado. Ah, vale mencionar, o importante aqui é deixar uma boa impressão pautada pelo conforto. Hoje, a moda trabalha a nosso favor, com materiais e silhuetas que abraçam o nosso ânimo. E como tudo em moda e estilo pessoal, o exercício, meu caro, vale mais do que o resultado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
SUS Capixaba: cuidado, acesso e dignidade
Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas
Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados