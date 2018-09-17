A monocromia colorida invadiu o guarda-roupa deles: saiba como usar

A monocromia invadiu o look deles Crédito: Pinterest

Vamos falar das cores. Daquelas que fazem uma produção saltar aos olhos. Ou melhor, das que valem pontuar todo um look. Sim, talvez com um quê minimalista, a monocromia ganhou as ruas faz algum tempo, e merece a sua atenção. Para todos os gostos e ocasiões, vestir uma cor única pode ser o fator decisivo para o sucesso de uma combinação.

Se na estamparia o ideal é combinar seguindo uma cor em comum, nos looks totais fica então muito fácil seguir a cartilha. A palavra de ordem aqui é experimentar, sair da curva ou da caixa, e se permitir ousar. Vestir uma única cor permite ainda dar ênfase a uma peça ou acessório, neste caso um casaco em outro tom, ou um tênis.

A monocromia invadiu o look deles Crédito: Pinterest