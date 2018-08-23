A hora da despedida: entenda como lidar melhor com a perda de seu mascote

Saiba como lidar com a hora da despedida Crédito: Unsplash/ @padolsey





A hora da despedida

Meu querido diário Recentemente, o ator Bruno Gagliasso escreveu em seu Insta uma mensagem emocionada se despedindo daquele que, como ele mesmo disse, era o seu melhor amigo, seu cão Zeca, que já estava há 13 anos convivendo com a família. Obrigado por tudo Zeca, por me acalmar, por todas as alegrias que você me deu, pela compreensão, por ficar ao meu lado esse tempo todo...te amo! Desculpa por ter sido tão chato, ranzinza, por não ter te dado o carinho que você merecia, por não conseguir retribuir todo o amor que você me deu, por não estar presente e não te dar toda a atenção que devia. Te amo amigão.

Só quem tem um animal de estimação sabe a dor de perdê-lo. Dizem os psicólogos que essa perda gera um grande impacto emocional, tal como acontece quando um membro da família morre. Estudos indicam que quando eles morrem, se perdem ou são roubados, os donos experimentam o que os cientistas chamam de fim de uma relação especial. E nem sempre essa dor é compreendida por aqueles que não têm um animal de estimação. Normalmente, essas pessoas acham estranho que alguém chore desconsoladamente pela morte de um gato ou cão, desprezam esses sentimentos. Se você passou  ou passa  por isso, não ligue. É importante que você expresse sua tristeza se confrontando com a perda, Tire o tempo que necessitar para atravessar esse momento. E também, segundo especialistas, não se deve assumir a culpa pelo ocorrido. Essa não é a melhor maneira de encontrar alívio.

È preciso encarar a situação, lembrando que faz parte da vida. Simplesmente seu animal de estimação morreu e isso não é culpa sua. Tente encarar esse momento difícil com tranquilidade, se perdoando. No começo é difícil, mas o tempo é remédio para tudo. E escolha apenas um objeto que lembre seu mascote, o resto doe, sua boa ação será essencial para qualquer abrigo. E espere um pouco para levar outro animal de estimação para casa. Claro, nunca será uma substituição, mas você estará dando uma oportunidade de amar e ser amado de novo por esses seres tão especiais. No fim, acredite, só ficarão as boas lembranças do amigo que se foi. Que assim seja também para o Bruno Gagliasso. Lambeijos





Me adota, vai!

Oi, pessoal! Eu sou a Bebel. Estou à procura de um lar, doce lar. Sou castrada e vacinada, além de muito dócil. E sou de porte grande. Está vendo como sou bonita? Com essa roupinha, então, estou superestilosa, não? Vem me buscar, é só ligar para (27) 99989-1000 (falar com Viviane).

#eobichoag

Olha a mensagem da Dani Meirelles: Diário de Chloé, aí vai a foto do Zinque. S2 Beijinhos #eobichoag.