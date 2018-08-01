A estampa tie-dye voltou com tudo na cena fashion

O resultado da sobreposição de cores, texturas e materiais é super diferente Crédito: Pinterest

A psicodelia do tie-dye dos jovens hippies dos anos 60 e 70, caiu no esquecimento nos anos 1980 para voltar com tudo nos anos 90, se tornando obsessão quando passou a ser produzido em massa pelas grandes redes de varejo. E a técnica de tingimento caiu de novo nas graças de estilistas nesta temporada de moda, ele deu o tom de uma temporada marcada pelo uso das técnicas artesanais.

Para não criar um visual too much, evite combiná-lo a outros ícones do movimento hippie, como óculos arredondados e franjas. No inverno, aposte em peças quentinhas tingidas de tie-dye com peças metalizadas e sandálias femininas. O resultado da sobreposição de cores, texturas e materiais é cool e diferente.