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Abrindo o baú

A empresária Luciene Ferreira abre o seu baú para a Revista.AG

Jornalista de formação, ela acabou se reiventando na vida e na carreira, e acabou criando uma marca de cosméticos capilares

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 19:56

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

28 jun 2019 às 19:56
Luciene Ferreira se reinventou e criou sua primeira marca de cosméticos capilares em 2014. Aqui ela mostra seus objetos preferidos.

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