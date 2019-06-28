A empresária Luciene Ferreira abre o seu baú para a Revista.AG

Luciene Ferreira se reinventou e criou sua primeira marca de cosméticos capilares em 2014. Aqui ela mostra seus objetos preferidos.
Publicado em 28 de Junho de 2019 às 19:56
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