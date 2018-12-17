A bermuda é a nova aposta do verão

Já estamos sentindo a energia da estação mais quente do ano e nos preparando para darmos boas-vindas cheias de estilo e conforto. Afinal, é disso que se trata a temporada regida pelo sol e toda a sua alegria contagiante. Por isso estamos ligadas em todas as tendências para preparar nosso guarda-roupa de verão, não é mesmo?

A bermuda é uma das minhas apostas para 2019, seja ela de alfaiataria, jeans ou biker. O importante é o comprimento ser o meio termo. Faça o hi-lo com peças mais chiques, como camisas, seda e saltos para a noite.