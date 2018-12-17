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É tendência

A bermuda é a nova aposta do verão

De alfaiataria, jeans, ou bike, a peça promete ser a sensação para os dias de calor

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 16:39
Já estamos sentindo a energia da estação mais quente do ano e nos preparando para darmos boas-vindas cheias de estilo e conforto. Afinal, é disso que se trata a temporada regida pelo sol e toda a sua alegria contagiante. Por isso estamos ligadas em todas as tendências para preparar nosso guarda-roupa de verão, não é mesmo?
A bermuda é uma das minhas apostas para 2019, seja ela de alfaiataria, jeans ou biker. O importante é o comprimento ser o meio termo. Faça o hi-lo com peças mais chiques, como camisas, seda e saltos para a noite.
Durante o dia, aposte na combinação das peças em linho com camisetas e tênis. Se for optar por modelos jeans, use camisas de botão e flat para produções mais clássicas , já o modelo biker escolha usar sempre com peças mais alongadas evitando mostrar o quadril, e fuja do visual de academia.

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