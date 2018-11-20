7 tendências de beleza das passarelas que vão bombar em 2019

Já foi o tempo em que a mulher brasileira tinha medo de pele brilhosa. Se há alguns anos a make era sempre opaca e cheia de pó compacto, hoje o interessante é justamente o brilho e a naturalidade, que representa o viço e a saúde da pele. Gloss, óleos, hidratantes e pigmentos metalizados estarão em alta no próximo ano, como mostraram as passarelas das semanas de moda de São Paulo (SPFW) e de Minas (Minas Trend). Outra aposta são as sombras e batons coloridos. E o maquiador Ricardo dos Anjos, responsável pela beleza no Minas, disse que a tendência natural está em alta não apenas na maquiagem, mas também no cabelo. Fios soltos, com aparência limpa e movimento, foram os mais vistos nas passarelas. Entre os penteados, o coque e rabo de cavalo baixos, e cabelo ao meio.

. Crédito: Agência Fotosite

PIGMENTOS METALIZADOS

Os pigmentos metalizados podem estar presentes na pele, na boca e nas pálpebras, com as sobras super iluminadas. Especialistas em beleza garantem que uma produção metalizada é garantia de sucesso, seja para a balada ou qualquer outro evento. E os pigmentos podem vir tanto com os já famosos ouro, prata e bronze, quando em cores mais ousadas, como azul, verde e até rosa pink. Para acompanhar, vale a boca no estilo nude ou até mesmo um batom colorido e escuro, que resulta em um efeito super impactante. O metálico, que também aparece em iluminadores para a pele, será grande parceiro do gloss no próximo inverno. Não importa a cor, sendo metálico, se joga! E para cor não há parâmetro. Sendo metalizado, pode ser até uma sombra preta que estará na tendência, disse o maquiador Ricardo dos Anjos.





PELE NATURAL

Se no passado a maquiagem na pele era sempre opaca e cheia de pó compacto, hoje o interessante é o visual mais natural e viçoso. Até mesmo quando há o uso de base e do pó, especialistas em beleza sugerem que os produtos escolhidos tenham texturas mais brilhantes.

Nas passarelas das semanas de moda, a pele com visual leve, muitas vezes sem cor, e com bastante iluminação, marcaram presença. Os produtos escolhidos - que não podem faltar na necessaire em 2019  são óleos transparentes, hidratantes, sombras cremosas para as pálpebras, gloss e rímel para ser usado, de preferência, apenas na parte superior dos olhos. Mesmo que na hora da maquiagem as cores sejam escolhidas para sombras e batons, a pele deve manter-se natural, segundo maquiadores. Esse é o momento de brilhar sem medo.

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MAKES COLORIDAS

A maquiagem com detalhes coloridos deixa o visual muito mais alegre e despojado para o verão. E apesar do estilo mais pele natural, que é tendência para 2019, as cores não foram excluídas. Para batons, as apostas dos maquiadores são as cores fortes e quentes, como vermelho, rosa e roxo. De preferência, tudo usado com gloss, outra aposta. Já nas sombras, a cor da vez é o azul, presente em vários desfiles.

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RABO DE CAVALO BAIXO

Outro penteado que marcou presença nas passarelas foi o rabo de cavalo baixo, com o cabelo repartido ao meio. Com uma pegada mais natural, o penteado é ideal para qualquer ocasião e deve mesmo ser tendência para 2019. Para fazer o penteado, a dica é dividir o cabelo ao meio com a ajuda de um pente e prender o cabelo bem baixo, próximo a nuca. Alguns fios soltos deixam o visual ainda mais natural, dando movimento e leveza.

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CABELO NATURAL

A tendência natural apareceu não apenas na maquiagem, mas também nos penteados, durante as semanas de moda. As vezes escovados, mas nunca pranchados, a ideia é um visual limpo, leve e com bastante movimento.

Para as crespas e cacheadas, a ideia é deixar o cabelo cada vez mais natural, mostrando a personalidade individual de cada mulher. A dica para manter os fios sempre bonitos é não esquecer das hidratações semanais.

COQUE BAIXO

Entre os penteados, o coque baixo apareceu em vários desfiles, mostrando que será tendência para 2019. O cabelo, segundo especialistas em beleza, surge em um aspecto limpo, leve e sem muitos produtos.

Para o coque da moda, a dica é dividir o cabelo ao meio com um pente, fazer um rabo de cavalo baixo e terminar com o coque. Por último, a sugestão é finalizar o penteado com spray fixador ou laquê.

REPARTIDO AO MEIO

Seja solto, com tranças, rabo de cavalo ou coque, o cabelo repartido ao meio está com tudo para a próxima temporada. É possível fazer o efeito da repartição ao meio com a ajuda de um pente. Nas passarelas, foi mostrado muito cabelo solto e natural. Para um efeito mais sofisticado, a dica é usar spray fixador ou laquê, colocando os fios atrás das orelhas - penteado atual queridinho de muitas famosas e fashionistas.