5 truques para acelerar o metabolismo e queimar mais calorias

Não adianta apenas levar em consideração a quantidade de calorias ingeridas e queimadas, a ação do metabolismo diz como o organismo transforma essas calorias em energia Crédito: Divulgação/Freeletics

Muitas pessoas tentam de tudo para emagrecer, mas relatam dificuldades por conta do metabolismo lento. Ou seja, não adianta apenas levar em consideração a quantidade de calorias ingeridas e queimadas, a ação do metabolismo diz como o organismo transforma essas calorias em energia.

De forma simplificada, o metabolismo é o conjunto de processos relativos ao consumo e gasto de energia, e a sua taxa metabólica é a velocidade do seu metabolismo, ou a quantidade de calorias que você queima ao longo de um período específico, explica o especialista em treinos do Freeletics, Christian Soetebier.

São poucas as coisas que podem ser feitas para mudar o metabolismo, mas existem algumas maneiras eficazes de ajustá-lo, especialmente com o intuito de perder peso; veja as orientações:

Treino de HIIT

O treino intervalado de alta intensidade (HIIT), que envolve exercícios aeróbicos realizados em máxima intensidade por um curto período de tempo, é comprovadamente eficiente para o emagrecimento, mas também tem bons efeitos para acelerar o metabolismo, pois provoca o efeito EPOC, uma sigla que, em inglês, significa "consumo excessivo de oxigênio pós-exercício" e trata do aumento da taxa de consumo de oxigênio após um treino HIIT.

Ou seja, por conta de sua natureza exaustiva, o HIIT força o corpo a utilizar uma ampla gama de processos metabólicos e energéticos. Mesmo após finalizar o treino, durante a respiração, para retomar o equilíbrio, o corpo continua queimando calorias.

Treino de força

Muitas pessoas que têm como objetivo apenas o emagrecimento, deixam de lado o treino de força. Mas a verdade é que este tipo de treino pode queimar muitas calorias e, ao longo do tempo, melhorar também a composição corporal - e um corpo com mais músculos tende a ter um metabolismo mais eficaz. Treinos de força regulares significam que os músculos envolvidos estão queimando mais calorias nos períodos de repouso, e essa quantidade aumenta com a frequência dos treinos.

Alimentação com mais proteínas

Por incrível que pareça, realmente existe uma forma de queimar mais calorias comendo mais: consumindo proteínas. Ao comer proteínas, o organismo é forçado a usar energia para obter os aminoácidos contidos nas proteínas. Isso é conhecido como "efeito térmico dos alimentos", e faz com que as proteínas tenham um impacto menor em termos de equilíbrio calórico em comparação com outros macronutrientes, como carboidratos.

Ao mesmo tempo, comer mais proteínas ajuda a criar mais músculos e a melhorar sua composição corporal, enquanto também reduz o apetite.

Beber bastante água e chás

Outra forma de acelerar o metabolismo é evitar calorias líquidas "vazias", como refrigerantes. Prefira o consumo de bebidas sem calorias, como água e chás.

Bebidas estimulantes como chá verde e café também são conhecidas por seus efeitos estimulantes para o metabolismo, pois reduzem o apetite. Entretanto, é preciso cuidado para não beber chá ou café muito tarde para não perder o sono - dormir pouco pode ser um fator negativo para o metabolismo.

Movimentar o corpo

Não são só os exercícios físicos tradicionais que queimam calorias. Os movimentos tradicionais do dia-a-dia - como limpar a casa ou descer as escadas - também ajudam no emagrecimento, aceleram o metabolismo e ainda podem ser feitos de forma constante durante a semana.