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Da passarela para o closet

5 tendências do verão 2019 da SPFW para adotar agora

As coleções apresentadas trouxeram muitas peças e materiais já disponíveis nas lojas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 15:12

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 15:12

Das passarelas para as ruas, boa parte das coleções apresentadas nos desfiles da mais recente São Paulo Fashion Week, a de número 46, já está disponível nas lojas brasileiras. Nas das marcas participantes do evento e também nas redes de fast fashion, em leituras e preços mais acessíveis. A seguir, apresentamos cinco elementos que vão, desde já, ajudar a desenhar o guarda-roupa do verão 2019.
LINHO
É o tecido da vez na moda. Vem embalado por um tipo de consumo ligado a sustentabilidade e a tudo que é natural e orgânico. Esta mesma onda reforça o uso de algodão e as roupas confortáveis, muitas delas com formas amplas e exageradas. Quem fez: Osklen, Handred, Beira e Helena Pontes.
FRANJAS
Elas são um dos elementos chave das coleções mostradas no evento. Surgiram nas passarelas em leituras diversas. Nas das marcas Lilly Sarti, Bobstore e no masculino de João Pimenta, elas surgem envoltas numa atmosfera western. Na coleção da grife Apartamento 03, são um recurso que confere leveza e movimento aos vestidos.
> 5 tendências de beleza das passarelas do SPFW para usar agora
MONOCROMIA
As cores vibrantes e os looks inteiros de uma única cor são outros fundamentos dessa temporada mais recente. A ideia foi explorada nas passarelas de Amir Slama, Torinno, Osklen, Handred, Lilly Sarti e Cacete, entre outros.
ESPORTIVIDADE
A influência das roupas esportivas está no ar. Ela imprime conforto e um ar mais despojado a looks sofisticados. Na Apartamento 03, por exemplo, surge na forma de bermudas de ciclista combinadas a tops com babados. Na Cacete Company está em looks feitos em tricô que evocam roupas de ginástica, e na masculina Piet aparece misturada a peças de alfaiataria.
TROPICALISMOS
Com o verão se aproximando, os motivos tropicais de novo voltam a ganhar destaque. Desta vez, além de folhagens e palmeiras em versões gráficas, há florais ampliados, quase abstratos, toda sorte de frutas e também pássaros nas coleções de Água de Coco, PatBo e Amir Slama.
 

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