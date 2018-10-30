5 tendências do verão 2019 da SPFW para adotar agora

Das passarelas para as ruas, boa parte das coleções apresentadas nos desfiles da mais recente São Paulo Fashion Week, a de número 46, já está disponível nas lojas brasileiras. Nas das marcas participantes do evento e também nas redes de fast fashion, em leituras e preços mais acessíveis. A seguir, apresentamos cinco elementos que vão, desde já, ajudar a desenhar o guarda-roupa do verão 2019.

LINHO

É o tecido da vez na moda. Vem embalado por um tipo de consumo ligado a sustentabilidade e a tudo que é natural e orgânico. Esta mesma onda reforça o uso de algodão e as roupas confortáveis, muitas delas com formas amplas e exageradas. Quem fez: Osklen, Handred, Beira e Helena Pontes.

FRANJAS

Elas são um dos elementos chave das coleções mostradas no evento. Surgiram nas passarelas em leituras diversas. Nas das marcas Lilly Sarti, Bobstore e no masculino de João Pimenta, elas surgem envoltas numa atmosfera western. Na coleção da grife Apartamento 03, são um recurso que confere leveza e movimento aos vestidos.

MONOCROMIA

As cores vibrantes e os looks inteiros de uma única cor são outros fundamentos dessa temporada mais recente. A ideia foi explorada nas passarelas de Amir Slama, Torinno, Osklen, Handred, Lilly Sarti e Cacete, entre outros.

ESPORTIVIDADE

A influência das roupas esportivas está no ar. Ela imprime conforto e um ar mais despojado a looks sofisticados. Na Apartamento 03, por exemplo, surge na forma de bermudas de ciclista combinadas a tops com babados. Na Cacete Company está em looks feitos em tricô que evocam roupas de ginástica, e na masculina Piet aparece misturada a peças de alfaiataria.

TROPICALISMOS

Com o verão se aproximando, os motivos tropicais de novo voltam a ganhar destaque. Desta vez, além de folhagens e palmeiras em versões gráficas, há florais ampliados, quase abstratos, toda sorte de frutas e também pássaros nas coleções de Água de Coco, PatBo e Amir Slama.