5 tendências de beleza das passarelas do SPFW para usar agora

As passarelas do São Paulo Fashion Week sempre lançam tendências que vamos usar nas próximas temporadas, mas no quesito beleza, para quem quer inovar, as passarelas sempre são as melhores referências.

Confira alguns dos estilos que nos deixaram alucinados e queremos usar já:

BATOM COM ACABAMENTO EM VINIL

O vermelho nos lábios nunca sai de moda, e sempre se reinventa, com variações de cor e texturas. Para a beleza do desfile de Lino Vila Ventura, o batom vinho com acabamento em vinil tomou conta da boca das modelos, e se fez protagonista na maquiagem, contrastando com uma pele natural, corrigida apenas com iluminador.

O metalizado nos olhos foi destaque no desfile da PatBO Crédito: Reprodução/ Instagram @patbo_official

DELINEADO COLORIDO E METALIZADO

A tendência do delineado colorido parece estar na moda só no carnaval, né? Mas se depender do SPFW isso já ficou para traz, e o estilo ainda vem metalizado. No desfile de PatBO, o colorido nos olhos ficou em destaque, com diferentes cores magnéticas.

FEBRE LARANJA

O laranja deixou de ser só coadjuvante nas bochechas e também virou sombra. A Bobstore deixou o rosto das modelos com um clima tropical e investiu na tendência alaranjada.

ILUMINADO ORGÂNICO

O iluminado já pode ser considerado a paixão nacional, e se depender da Aluf, quanto mais melhor. A beleza do desfile iluminou os olhos e as têmporas das modelos, e ainda incrementou com pinceladas de Argila branca com dourado. Além disso, todos os produtos usados foram veganos.

PELE NATURAL