5 dicas para deixar a casa mais aconchegante no inverno

Deixe sua casa mais aconchegante para o inverno com dicas simples Crédito: Pinterest

Estamos entrando na estação mais gelada do ano e talvez a que mais dá preguiça também. Por isso, a casa vira um cantinho perfeito para se esquentar e pode se tornar ainda mais aconchegante, como afirma a arquiteta e design de interiores Geyza Toreta. É uma estação que nos deixa mais dentro de casa, então, por que não ter um lugar mais quentinho e receptivo para programas caseiros? As possibilidades de parar sozinho ou com amigos para assistir filmes ou séries, ou até mesmo fazer jantares em casa, são maiores e o ambiente pode ajudar a tornar tudo mais caloroso, explica.

A arquiteta selecionou cinco dicas que podem dar um up na decoração de inverno, sem gastar muito ou mesmo fazer grandes mudanças. Às vezes é uma questão de voltar com aquele tapete volumoso que saiu da sala no inverno. Ou a manta que a vovó guarda no fundo da gaveta, sugere Geyza.

CONFIRA AS DICAS

Aposte nos tapetes Crédito: Pinterest

INVISTA EM TAPETES

Agora é a hora de voltar com tapete pra sala, se for felpudinho, então, melhor ainda, assim ninguém fica com frio nos pés. O quarto também é um ótimo lugar para usar essa peça. Além de deixar seu quarto quentinho ele preenche aquele espaço com cara de "decoração inacabada".

As almofadas também compõem a decoração Crédito: Pinterest

MUITAS ALMOFADAS

O jeito mais barato e prático de adaptar sua decoração para inverno é trocando as capas das almofadas, opte por tecidos mais encorpados como lã, veludo ou tricot, para deixar tudo mais quentinho e aconchegante, vale fazer um mix de texturas e cores. Use muitas, tanto no sofá como em sua cama, almofadas são um verdadeiro "coringa" na decoração.

A iluminação pode ser protagonista Crédito: Pinterest

ILUMINAÇÃO INDIRETA

Iluminação é importante em qualquer projeto, o ano inteiro. Mas no inverno é super, mega, ultra importante!!! Imagine você assistindo sua série favorita em um domingo frio, comendo sua pipoca, e em cima de você aquela luz branca saindo do teto. Não dá, né? A iluminação é fundamental para tornar o ambiente acolhedor. Escolha sempre lâmpadas com cores mais quentes ( tons amarelados).

Invista nos cobertores Crédito: Pinterest

COBERTORES

Tenha sempre à mão um cobertor ou uma manta. Vale cobrir ou deixar dobrada no sofá, ou então colocá-las em um cesto bem bonito.

Brinque com as texturas na decoração Crédito: Pinterest

BRINCANDO COM TEXTURAS