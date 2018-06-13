5 dicas para deixar a casa mais aconchegante no inverno

Estamos entrando na estação mais gelada do ano e talvez a que mais dá preguiça também. Por isso, a casa vira um cantinho perfeito para se esquentar e pode se tornar ainda mais aconchegante, como afirma a arquiteta e design de interiores Geyza Toreta. É uma estação que nos deixa mais dentro de casa, então, por que não ter um lugar mais quentinho e receptivo para programas caseiros? As possibilidades de parar sozinho ou com amigos para assistir filmes ou séries, ou até mesmo fazer jantares em casa, são maiores e o ambiente pode ajudar a tornar tudo mais caloroso, explica.
A arquiteta selecionou cinco dicas que podem dar um up na decoração de inverno, sem gastar muito ou mesmo fazer grandes mudanças. Às vezes é uma questão de voltar com aquele tapete volumoso que saiu da sala no inverno. Ou a manta que a vovó guarda no fundo da gaveta, sugere Geyza.
CONFIRA AS DICAS
INVISTA EM TAPETES
Agora é a hora de voltar com tapete pra sala, se for felpudinho, então, melhor ainda, assim ninguém fica com frio nos pés. O quarto também é um ótimo lugar para usar essa peça. Além de deixar seu quarto quentinho ele preenche aquele espaço com cara de "decoração inacabada".
MUITAS ALMOFADAS
O jeito mais barato e prático de adaptar sua decoração para inverno é trocando as capas das almofadas, opte por tecidos mais encorpados como lã, veludo ou tricot, para deixar tudo mais quentinho e aconchegante, vale fazer um mix de texturas e cores. Use muitas, tanto no sofá como em sua cama, almofadas são um verdadeiro "coringa" na decoração.
ILUMINAÇÃO INDIRETA
Iluminação é importante em qualquer projeto, o ano inteiro. Mas no inverno é super, mega, ultra importante!!! Imagine você assistindo sua série favorita em um domingo frio, comendo sua pipoca, e em cima de você aquela luz branca saindo do teto. Não dá, né? A iluminação é fundamental para tornar o ambiente acolhedor. Escolha sempre lâmpadas com cores mais quentes ( tons amarelados).
COBERTORES
Tenha sempre à mão um cobertor ou uma manta. Vale cobrir ou deixar dobrada no sofá, ou então colocá-las em um cesto bem bonito.
BRINCANDO COM TEXTURAS
Elas contribuem muito para estimular todos os nossos sentidos, além de proporcionar aconchego. Aposte na variedade de materiais, misture madeira rústica, pele de ovelha, objetos de couro, tecidos com tramas diferentes, como o crochê ou o tricô. Aproveite para preencher aquela parede pelada ou organizar alguns objetos para que fiquem mais acessíveis.