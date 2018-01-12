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Cuidados

5 cuidados com o cabelo no verão

Praia, sol, areia e calor: os fios não aguentam tanta judiação!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 12:46

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 12:46

Aprenda a cuidar dos cabelos durante o verão Crédito: Thinkstosck
Verão é tempo de ir à praia. Engraçado é que ninguém pensa em cuidados com o cabelo nessa mesma época. A questão é que todo o sol, areia, água salgada e o calor típico dessa época do ano não fazem bem às nossa madeixas, que sofrem na estação mais quente. Vai pensar que não, mas até filtro solar alguns produtos têm para proteger os fios dos raios ultravioletas. 
É o que explica o hair stylist do Espaço André Leite, Thiago Caldeira. Ele esclarece que é nessa época do ano que as pessoas têm que mais investir em produtos específicos. "As linhas especiais para essa estação geralmente trazem produtos que já contêm protetor solar e vitaminas", recomenda.
As tecnologias das quais são dotados esses produtos ainda conseguem ajudar a hidratar até 10 vezes mais do que uma hidratação convencional, de acordo com Thiago.
E para as lindinhas que irão aproveitar a praia e já garantiram o chapéu, o hair stylist faz um alerta. Quando estiver na sombra deixe o chapéu ou boné de lado. A dupla protege do sol, mas abafa o couro cabeludo. Quando estiver embaixo do guarda-sol ou em um local coberto, prefira ficar sem eles, ressalta.
André Leite, especialista em beleza, conta que existem aparelhos que tratam o cabelo de forma mais eficaz por meio de vibrações ultrassônicas que emitem uma grande quantidade de partículas de água que penetram profundamente nos folículos capilares.
O Gazeta Online separou 5 dicas, então, fáceis de adotar para não detonar o cabelo durante o verão. Confira: 
ENXAGUAR BEM O CABELO
Sempre que possível, o ideal é lavar o cabelo ou pelo menos tentar enxaguá-lo, principalmente após um mergulho no mar ou piscina. Isso para tirar o excesso de substâncias como cloro e sal, que danificam os fios.
XAMPUS COM FILTRO SOLAR
Invista em uma linha de boa qualidade que seja própria para o verão. A maioria desses produtos tem protetor solar e vitaminas que ajudam a manter o cabelo hidratado e com vida.
USE UM LEAVE-IN
Aplique o produto após o banho. Ele forma uma película protetora no fio. Os leave-ins líquidos são mais indicados para cabelos oleosos. Já os em creme são para cabelos secos.
HIDRATAÇÃO SEMPRE QUE POSSÍVEL
Faça tratamentos semanais em casa com máscaras fortalecedoras e hidratantes. O procedimento ajuda a preparar os fios para os danos que estão por vir. Tratamentos de restauração com queratina também são ótimas opções.
BONÉ E CHAPÉU QUASE PROIBIDOS
Deixe o chapéu de lado quando estiver na sombra para evitar que o couro cabeludo fique abafado. Isso prejudica a saúde do cabelo e ainda pode aumentar as chances de queda.

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