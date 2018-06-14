3 looks diferentes para curtir os jogos da copa com muito estilo

Abra seu guarda-roupa para as cores da seleção e crie looks estilosos Crédito: Divulgação

A Copa do Mundo invadiu as lojas que estão cheias de coleções especiais com as cores da nossa seleção. Para torcer e vibrar sem perder o estilo, a consultora de imagem Brunella Sgaria produziu três composições versáteis e charmosas. Abra espaço para o verde e amarelo no seu guarda-roupa e inspire-se nas produções para curtir os jogos do Brasil.

T-shirt nada básica

"Para esse look selecionei uma t-shirt feita especialmente para a Copa. E para sair óbvio de usar o look completo com as cores da seleção, selecionei peças em cores neutras para compor, porém em modelagens mais esportivas: Short boxe de couro e jaqueta de naylon"

Toda brasileira

"Que tal um look total Brasil? Podemos incorporar esse tema escolhendo tanto a parte de cima quanto a de baixo com as cores da nossa bandeira. A tshirt, em especial, ajudou a quebrar um pouco o look total verde e amarelo com as listras nas cores preta e branca. Podemos usar essa composição em outros dias, diversificando a parte de baixo ou a de cima"





Pra torcer com elegância