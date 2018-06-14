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Na torcida

3 looks diferentes para curtir os jogos da copa com muito estilo

A consultora de estilo Brunella Sgaria sugere composições versáteis e modernas para te inspirar na hora de montar os looks para curtir os jogos do Brasil

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 15:28
Abra seu guarda-roupa para as cores da seleção e crie looks estilosos Crédito: Divulgação
A Copa do Mundo invadiu as lojas que estão cheias de coleções especiais com as cores da nossa seleção. Para torcer e vibrar sem perder o estilo, a consultora de imagem Brunella Sgaria produziu três composições versáteis e charmosas. Abra espaço para o verde e amarelo no seu guarda-roupa e inspire-se nas produções para curtir os jogos do Brasil.
T-shirt nada básica
"Para esse look selecionei uma t-shirt feita especialmente para a Copa. E para sair óbvio de usar o look completo com as cores da seleção, selecionei peças em cores neutras para compor, porém em modelagens mais esportivas: Short boxe de couro e jaqueta de naylon"
 >Aprenda a usar as cores da seleção também no dia-a-dia
Toda brasileira
"Que tal um look total Brasil? Podemos incorporar esse tema escolhendo tanto a parte de cima quanto a de baixo com as cores da nossa bandeira. A tshirt, em especial, ajudou a quebrar um pouco o look total verde e amarelo com as listras nas cores preta e branca. Podemos usar essa composição em outros dias, diversificando a parte de baixo ou a de cima"
 
Pra torcer com elegância
"Esse seria um look para um evento um pouco mais arrumado, que a gente sabe que pode muito rolar durante a copa. Na composição temos um body com estampa tropical e saia midi metalizada azul. Outra dica é combinar esse look com um tênis branco e assim modernizar a produção"

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