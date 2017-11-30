3 ingredientes que substituem carne, lactose e glúten da ceia de Natal

Sem tocar no assunto da onda fitness, tem gente que tem problemas com glúten, lactose e carne. Até por que, vamos combinar: ninguém quer perder tudo o que conquistou com as dietas durante o ano só nas festas de Natal e Réveillon, não é mesmo?

Acontece que no fim do ano o que não falta é leite, carne vermelha e farinhas. Mas, substituindo poucos ingredientes, dá para ter uma ceia mais leve e livre (e solta, como Pabllo Vittar). A ordem é criatividade para criar novas receitas. Para facilitar, a Revista.AG conversou com a chef Luiza Sampaio, que deu três dicas para criar pratos espetaculares neste fim de ano. Confira:

No lugar da carne...

Também fonte de proteína, os grãos de quinoa podem ser a saída para substituir a carne. Pensando nisso, dá para cozinhar uma abóbora e recheá-la com essa semente misturada com castanhas e passas. No lugar da quinoa, para quem preferir, o palmito também é outra opção. O legume, neste caso, pode ser servido inteiro e em porção individual.

Quinoa pode substitui a carne; na foto, abóbora recheada com o ingrediente alternativo Crédito: Pedro Permuy

Ao invés da farinha...

A farofa é quase elemento essencial do Natal e do Réveillon. Mas como substituir a farinha? Fácil. Farinha de coco feita em casa. Nesse caso, o coco é batido no liquidificador, separar o líquido do sólido e deixar o que é sólido ficar totalmente seco. Com isso, processar ainda mais esse ingrediente até que a consistência dele fique parecida com a da farinha. Depois de pronta, a farinha de coco entra em qualquer receita no lugar das farinhas brancas  e ainda com um gostinho especial.

Farinha de coco é opção para ingrediente da farofa de fim de ano Crédito: Reprodução

Xô, lactose!

Além de quem tem intolerância, tem gente que decidiu abolir a lactose da vida por que, realmente, o leite e os derivados provocam um desconforto em muitas pessoas. Sabe aquele quibe recheado com requeijão? Pois é. Ele também pode ser recheado com tofu. Aliás, é o tofu que vai entrar nas receitas substituindo qualquer queijo, e, assim, é só adicionar temperos e outros condimentos à vontade para dar um sabor mais característico ao novo ingrediente.