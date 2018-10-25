3º dia de SPFW levou a influencer Helena Bordon para a passarela

A influencer estava no casting da Bobstore Crédito: Reprodução Instagram @helenabordon

O terceiro dia da SPFW começou agitado com o desfile da estilista Glória Coelho na Faap, que reafirmou na coleção a sua moda futurista.

O trabalho em couro apareceu novamente em casacos, capas e vestidos mídi. O tricô, outra técnica que a estilista domina, acinturou coletes com detalhes contrastantes. Algumas peças ganharam recortes circulares e outras a aplicações desses mesmos recortes em tule.

Outra marca que desfilou no 3º dia do evento foi a do estilista Lino Vila Ventura que celebrou 40 anos de trabalho com desfile performático. Seus vestidos de festa - que já são sua marca registrada - ganharam tecidos amassados, nervurados e plissados, combinados em um mix de texturas. E a novidade ficou para os looks mais urbanos com moletons de capuz e calças com detalhes esportivos construídos com os mesmos tecidos da coleção.

E para fechar o dia, a Bobstore estreou com uma coleção inspirada na pintora americana Georgia OKeeffe, com peças no estilo caubói que apareceu em camisas com detalhes em couro, calças e saias pespontadas, e muitas franjas.